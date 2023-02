Von den Wohnungen blickt man über die Geleise bis zur Allmend Stettbach. Fotos: Philip Heckhausen

Wegweiser in der Agglomeration Mit der Westhof-Siedlung weisen Conen Sigl Architekten den Weg für die künftige Entwicklung auf dem Hochbord-Areal in Dübendorf. 21.02.2023 08:18

Als Conen Sigl den Wettbewerb für die Westhof-Siedlung in Dübendorf gewannen, ging ein Raunen durch die Architekturszene. Auf dem Rendering prangte über dem Gebäude ein riesiges Werbeschild mit der Aufschrift ‹Bello›. Damit übertrafen die Architekten den postmodernen Schalk der berühmten Skizze in ‹Learning from Las Vegas›, auf der ein Gebäude mit ‹I am a monument› beschriftet war. Doch wer sich nun vom Bahnhof Stettbach zur Siedlung zwischen Hochhäusern, Lycée Français de Zurich und Wohnland begibt, den begrüsst kein Schild. Die Tafel wurde gestrichen, weil die Nachbarschaft in den Eigentumswohnungen nebenan sich daran störte. Die postmoderne Geste, die zu den Menschen sprechen sollte, haben ebendiese nicht verstanden. Aber die Willkommensgeste funktioniert auch ohne die Tafel – dank der gebauten Architektur. Der Kopfbau dreht sein Gesicht zum Weg. Daneben schirmt eine schmale Zeile den Lärm von der Bahn ab. Eine zweite Zeile türmt sich neungeschossig dahinter auf und spannt einen Hof auf. ###Media_3### ###Media_2### Die Struktur ist streng, aber Ausnahmen brechen die Logik, etwa die beiden Balkone an den Stirnseiten. Die Fassade ist mit Welleternit verkleidet, einem spröden Material, das auf die Industriearchitektur des Hochbord-Quartiers zurückgeht. «Die Postmoderne hat versucht, wieder vermehrt Geschichten zu erzählen über die gebaute Architektur und nicht nur Funktionen zu erfüllen, wie das vielleicht eher in der Moderne das Thema war», sagt Maria Conen. Die Architektin wollte «eine Diversität und Dichte an Räumen schaffen, wie man das in Dübendorf teilweise noch finden kann». Und das Haus sollte nicht zu sehr wie ein Wohnhaus wirken. «Es könnte auch ein Ort der Produktion sein.» Postmoderne Kniffe lassen die Fassade aber trotzdem wohnlich erscheinen. Drei Farben wechseln einander ab. Leicht wie ein Kleid sind die Elemente an das Haus m...