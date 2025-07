Der Weisse Turm in Mulegns wurde für die Kulturstiftung Origen in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich entworfen. Fotos: www.tor-alva.ch

Was Sie schon immer über Mulegns wissen wollten Am 19. Mai wurde der 3-D-gedruckte Turm der Stiftung Origen in Mulegns enthüllt. Hier enthüllen wir die wahre Aussage dieses Vorgangs. 07.07.2025 09:45

Der Film, den uns die Webseite der Nova Fundaziun Origen zur Begrüssung gross präsentiert, ist ein Dokument bemerkenswerter Selbstironie. Wir sehen, wie ein riesiges Kondom vom «Weissen Turm» in Mulegns gezogen wird (durch einen Heli, nicht im Bild). Wir sehen, wie der darunter liegende Phallus zum Vorschein kommt («das höchste 3-D-gedruckte Gebäude der Welt», «atemberaubend», «spektakulär», «bahnbrechend»). Und als die silbrige Hülle schlaff davonfliegt, sehen wir, wie in der Spitze des knöchernen Gebäudes kleine Menschen in weissen Overalls werkeln, die exakt so aussehen, wie Woody Allen in der Rolle eines Spermiums in seinem Filmklassiker von 1972 «Everything You Always Wanted to Know About Sex* (*But Were Afraid to Ask)». Brillant nimmt der Film so allen Kritikern den Wind aus den Segeln, die im atemberaubenden, spektakulären und bahnbrechenden Werk nur die Erektion eines omnipotenten Kulturtäters in den Bergen sehen. Wir haben allerdings einen Verbesserungsvorschlag: Als Soundtrack zum Film würde Polo Hofers Stop-Aids-Kampagnenhit «Dr Gummi Song» wie angegossen passen (1987, Refrain: «Im Minimum en Gummi drum»). Den Film müsste man dann allerdings rückwärts laufen lassen. Sollte es sich doch nicht um Selbstironie handeln, bitten wir schon jetzt um Entschuldigung für unsere pubertären Ausschweifungen. ...