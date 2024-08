Sabine Dahinden mit Co-Moderation auf dem Zwhatt-Areal. Fotos: SRF

Was ist schöne Architektur? Sommerlöcher kann man schlechter stopfen. Im Schweizer Fernsehen endet heute die Themenwoche «Die schöne Schweiz». Eine Folge fragte nach der Schönheit in der Architektur. Hochparterre war dabei. 02.08.2024 10:32

Erfreulich: Als «Schweiz aktuell» diese Woche «Die schöne Schweiz» erkundete, widmete sie sich neben Mode (Montag), Kunst (Mittwoch) und Landschaft (heute um 19 Uhr) auch der Architektur. Was gilt in diesen unterschiedlichen Welten jeweils als schön? Am Dienstag, den 30. Juli ging es um «Schöne Bauten». «Es git vil schöns und au vil wüeschts», findet Moderatorin Sabine Dahinden und begibt sich auf die Baustelle des Zwhatt-Areals nach Regensdorf ZH. Dort befragt sie den Entwickler Martin Schriener, den Architekten Roger Boltshauser oder Hochparterre-Redaktor Marcel Bächtiger: «Was ist eigentlich schöne Architektur?» Ausserdem gibt es reportagige Ausflüge zur Zweitwohnungslandschaft des Unterengadin und an eine Lehmbaustelle im Zürcher Oberland. Und was ist das nun, schöne Architektur? «Ein Ort, an dem einem wohl ist und der vielleicht sogar berührt», findet Marcel Bächtiger....