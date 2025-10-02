Die Architekturbiennale läuft noch bis Ende November. Am 9. und 10. Oktober laden verschiedene Länderpavillons zu den ‹Pavilion Days›. Grund genug, nach Venedig zu reisen. Unsere Tipps in Form einer Tierlist.

Marcel Bächtiger / Axel Simon 02.10.2025 14:00

Der Eröffnungstrubel ist längst vorbei, die Kritiken sind geschrieben. Die Biennale aber läuft noch bis Ende November. Zum Grande Finale bewerten die Hochparterre-Redaktoren Axel Simon und Marcel Bächtiger 12 ausgewählte Pavillons und Ausstellungen mit einer Tierlist von «exzellent» bis «inakzeptabel». Lesen Sie, weshalb wir im Herbst noch einmal nach Venedig reisen würden – rechtzeitig zu den ‹Pavilion Days›. Die Tierlist Mit einer Tierlist lassen sich Charaktere, Themen oder Dinge jeglicher Art bewerten. In dieser bewerten wir: Die 19. Architekturbiennale in Venedig Der Pool Eine Tierlist basiert auf einem Pool mit beliebig vielen Elementen. Hier sind das: 12 Pavillons und Ausstellungen an der Biennale Das Ranking Es gibt sieben Bewertungsstufen: S = exzellent A = sehr gut B = gut C = durchschnittlich D = ausreichend E = schlecht F = inakzeptabel Die Kriterien Die beiden Redaktoren haben sich auf diese Kriterien geeinigt: Relevanz Originalität Ästhetik Szenografie Neuigkeitswert Spassfaktor Und los geht's: 1. Deutschland: ‹Stresstest› ###Media_2###Axel Simon (AS): Maria Callas schrillt als Medea zwischen den Säulen hindurch, ein Schwarm Windhosen flattert auf dem Dach und auch der Klang einer Glocke erinnert uns an den Ernst der Lage. Drinnen wollen Klima-Zahlen und ein XXL-Film aufrütteln. In den Seitenräumen wird zuerst aufgeheizt («Stress!»), dann mit Bäumen abgekühlt («Destress»). Die Macherinnen des Beitrags sind cool, meinen es aber zu gut. Ein mediokres D wie Deutschland. Marcel Bächtiger (MB): Es ist leider so: Die richtige ‹Message› macht noch keine gute Ausstellung. Die Videoprojektion ist gross und teuer, aber doch nicht interessanter als ein IMAX-Film vom vorletzten Jahr. Das gibt auch von mir maximal ein mediokres D. 2. Ungarn: ‹There Is Nothing to See Here. Export your Knowledge!›###Media_3### MB: Der...