Podium, Ausstellung, Workshops und Besichtigungen zu Lehm und Schilf.

Am 25. Oktober startet eine Ausstellung rund um Lehmbau, Schindeln und Schilf. Den Auftakt macht eine Podiumsdiskussion in Wernethausen. In den Folgewochen gibt es viele Workshops und Hausbesichtigungen.

Sulser Architektur haben sich mächtig ins Zeug gelegt. Gemeinsam mit sechs Partner:innen haben sie eine Ausstellung auf die Beine gestellt, die den vielversprechenden Titel ‹BauBio: Wanderausstellung für gesundes und zukunftsfähiges Bauen› trägt.

Sie startet am 25. Oktober mit einer Podiumsdiskussion im Haus für alle Fälle von Comte/Meuwly in Wernethausen. In den Folgewochen gibt es mehrere Hausbesichtigungen, ausserdem Workshops zu Lehmwickeln, Lehmsteinen, Lehmputz, Stampflehm, dämmenden Lehm- oder Schilfelementen und die Bodenanalyse «Bring deinen eigenen Aushub mit». Für alle Clay-Aficionados ein Must-Go-Event.