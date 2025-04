Fichte, Lärche, Weisstanne: Das Archiv ist aus unverleimtem regionalem Holz gebaut. Fotos: Nelly Rodriguez

Vorne Palast, hinten Stall Der Architekt Urs Padrun hat die Chesa Planta in bündnerischen Zuoz umgebaut. Darin untergebracht sind die Stiftung der Familie von Planta und das Oberengadiner Kulturarchiv. 26.04.2025 08:00

Das Oberengadin, das sind Häuser wie die Chesa Planta. Die wild zusammengewürfelten Fenster ihres Giebels zeugen von einer Baugeschichte, die im Mittelalter begann und um 1760 ihren Höhepunkt erreichte. Das Innenleben zeigt die Spannung zwischen herrschaftlicher Repräsentation und bäurischem Nutzen. Vorne das barocke Eingangsportal mit Freitreppe zum Dorfplatz, hinten der Stall, seine Riesenfenster in einen minimalen Zwischenraum zum Nachbarn öffnend – neu sind sie zugemauert. Über allem fasst das mächtige Dach nicht nur Palazzo- und Stallteil zusammen, sondern auch vorderes und hinteres Haus mit verschiedenen Besitzern. ###Media_2### Das vordere Haus gehört der Stiftung der Familie von Planta. Für den Umbau hatte sie drei lokale Architekturbüros zu einem Studienauftrag eingeladen, Nutzungsvorschlag inbegriffen. Überzeugen konnte der Entwurf von Urs Padrun. Der sah nur zwei, dafür grosse Wohnungen vor: eine in den feudalen Haupträumen, eine zweite als Wohnlandschaft unterm Dach. Beide werden nun als Zweitwohnungen genutzt. Wo vorher dünne Wände Wohnungen abtrennten, wölben sich nun restaurierte Stuckdecken über Rokoko-Öfen und neue Messingküchen. Statt Velux-Fenster blicken Ochsenaugen-Gauben in den Himmel. ###Media_3### ###Media_1### Eine Überraschung wartet am Ende der beiden übereinanderliegenden Sulérs: Eine Konstruktion aus unverleimtem und regionalem Holz steht im ehemaligen Heustall und reicht vom Keller bis unters Dach. Der Architekt hatte das Oberengadiner Kulturarchiv als Nutzerin vermittelt, ein Verein, der Schriften und Bilder mit regionalem Bezug sammelt. In graue Schachteln verpackt, stapeln sich diese nun säuberlich in Regalen aus archivtauglicher Weisstanne. Im doppelgeschossigen Hauptraum mit Galerie tragen Fichtenstützen und -balken dicke Lärchenböden. Stahlplatten sorgen pragmatisch für Lastverteilung. Doch vor allem heisst es hier: ...