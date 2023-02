Scuola Media in Losone: der zentrale Hof. Fotos: Adrian Streich

Der Architekt Adrian Streich stellt in Hochparterres Serie «Baukultur 1975-2000» das Schulhaus von Livio Vacchini und Aurelio Galfetti in Losone vor. Es inspiriert ihn seit über dreissig Jahren.

Adrian Streich 10.02.2023 12:51

Im Frühling 1992 reiste ich mit Freunden Bauten der Tessiner Tendenza nach. Auch die 1974 fertiggestellte Scuola Media von Livio Vacchini und Aurelio Galfetti bei Losone stand auf dem Programm. In der Ebene neben der Maggia fassen vier Winkel einen quadratischen Schulhof. Vier schmale Gassen verbinden den Hof mit der Aussenwelt. Es ist ein Schulhaustyp aus reduzierten Grundelementen. Er erinnert an die Typensammlung von Jean-Nicolas-Louis Durand oder einen rossianischen Hof in der Po-Ebene. Gleichzeitig wird die klassische Grundanlage subversiv in Frage gestellt: Die Schule ist nicht aus solidem Mauerwerk gebaut, sondern aus filigranen roten Stahlträgern zusammengesetzt. Das ausgefachte Stahlskelett ist partiell ein offenes Gerippe. Voll und hohl bilden eine Kippfigur. Wie Vacchini und Galfetti aus dem schemenhaften Typ eine vielschichtige lebendige Schule schöpften, inspiriert mich bis heute. Adrian Streich (*1966) ist Architekt und gründete 1997 sein Büro Adrian Streich Architekten in Zürich....