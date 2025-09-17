Das Parkhaus hebt sich offensichtlich von der Masse ab. Fotos: Roland Halbe

Fabian Hörmann 17.09.2025 14:00

Verkehrswende – aber richtig! Soll man heute noch Parkhäuser bauen? Die deutsche Stadt Wendlingen tut es, denkt eine autoärmere Zukunft aber mit. Das Holzparkhaus von Herrmann + Bosch lässt sich dereinst umnutzen – vor Ort oder anderswo. 17.09.2025 14:00

Heute noch ein Parkhaus zu bestellen, braucht Mut. Und in einer stark von der Automotive-Branche geprägten Region ein künftig zum Wohnen oder Arbeiten umnutzbares Parkhaus zu bauen – also die Zukunft des eigenen Wirtschaftsmotors infrage zu stellen –, ist eine herrliche und doch kluge Provokation. Oder strategische Weitsicht? Durch den Verkauf eines anderen Parkplatzgrundstücks konnte sich die Stadt Wendlingen diese Schlüsselparzelle hinter dem Bahnhof als Auftakt zum dort geplanten Otto-Quartier sichern. Alle reden von der Verkehrswende – Wendlingen macht Nägel mit Köpfen. Begreifen wir Bahnhöfe als Mobilitätshubs, müssen wir noch notwendige Parkhäuser umnutzbar konzipieren. Auch deshalb stiess der Vorschlag von Herrmann + Bosch auf Gehör. Da man aufgrund der Lärmschutzvorgaben des Bebauungsplans ein Gebäude mit 18,5 Metern Höhe, jedoch nur 349 Pkw- und 200 Veloparkplätze errichten musste, ergab sich die zur Umnutzung notwendige Geschosshöhe ohne Zutun. ###Media_3### ###Media_4### Noch mehr Mut braucht es, das Parkhaus aus Holz zu bauen. Aufgrund der Grundstücksgeometrie war ein Katalogparkhaus nicht möglich. So plante das Team eine intelligente Gebäudestruktur mit ausdrucksstarker Präsenz. Der Entwurf-DNA ist die Option Umnutzung eingeschrieben. Darin werden die breiten Rampen entfernt; es entsteht ein Innenhof mit Laubengang an den längsseitigen vertikalen Erschliessungskernen. Die stützenfreien Parkebenen bieten eine gute Übersicht und damit ein hohes Sicherheitsgefühl. Alle hölzernen Bauteile sind gesteckt und geschraubt. Durch den hohen Vorfertigungsgrad kann das Gebäude schnell auf- und rückgebaut werden. Nur Pfahlfundamente, Bodenplatte, Rampen und Erschliessungskerne sind aus Stahlbeton. Der Dreiklang der Fassade aus transluzentem Profilglas, bepflanztem Netz und offenen Feldern zur Luftdurchströmung ist für eine Umnutzung aufwärtskompatib...