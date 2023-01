Bis 26.3.: ‹Verdichtung oder Verdrängung?› im ZAZ Die Ausstellung im ZAZ Bellerive wirft einen kritischen Blick auf die Begründungsmuster für Abriss und Neubau. 26.01.2023 13:40

Um den drängenden Wohnraumbedarf in der Stadt Zürich zu decken, hat sich in den letzten 20 Jahren eine Praxis der städtischen Innenverdichtung mittels Ersatzneubauten etabliert. Anhand von vier aktuellen Zürcher Bauvorhaben und neun historischen Beispielen aus Europa, Nordamerika und Asien eröffnet die Ausstellung einen kritischen Blick auf die Begründungsmuster für Abriss und Neubau. Sie greift dabei die Stimmen der Bewohnenden auf und nimmt die sozialen Folgen in den Blick. Die Ausstellung wurde von den Architektur-Studiengängen MAS GTA und MAS in Housing der ETH Zürich konzipiert. Sie vereinigt Gastbeiträgen von Countdown 2030, iG Nicht im Heuried, Mieten – Marta, Newrope/ETH Professur für Architektur und Urbane Transformation....