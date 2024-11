Aus der Bilderserie von Ladina Bischof: Maillart-Brücke über die Thur zwischen Henau und Zuzwil

René Hornung 18.11.2024 16:14

Wie kann man der lokalen Bevölkerung Architektur vermitteln? Wie macht man Menschen auf Besonderheiten und Qualitäten von Gebäuden aufmerksam, an denen sie meist achtlos vorbeigehen, weil diese Häuser ja schon immer dastanden und man sie kennt? Die Kunsthistorikerin Nina Keel und Marco Bruggmann, der Stadtplaner des gut 14'000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Industrieortes Uzwil im Kanton St.Gallen, nahmen sich der Aufgabe an. Und sie fanden eine ganze Reihe besonderer Gebäude, jenseits bekannter, denkmalgeschützter Objekte. ###Media_2### Uzwils Gemeindepräsident Lucas Keel bezeichnet die Architektur im Ort in der Einleitung zur neuen Publikation als «technisch, ohne viel Firlefanz, funktional ausgelegt, praktisch». Aber auch er gibt sich erstaunt über «Feinheiten, die es schaffen, Architektur und Menschen zueinander zu bringen». Besser sei oft nicht teurer, stellt er fest, es brauche einfach «etwas mehr Grips, mehr Befassung mit Baukultur in der Konzeptionsphase». Und weil Bauten jahrzehntelang stehen, lohne sich das. ###Media_5### Neun Gebäude haben Nina Keel und Marco Bruggmann ausgewählt. Vom bescheidenen Wohnhaus, über das Kino und Reihenhäuser, das Hochhaus im Ort bis zum Güterschuppen am Bahnhof von SBB-Architekt Max Vogt. Alle zwei Monate wanderte ein «Plakatwald» in die Nähe der vorgestellten Objekte, fotografiert hat Ladina Bischof. Gestaltet hat die Plakate und das Buch Laura Prim. Zu jedem Objekt gibt es nicht nur architektonische Beschreibungen, sondern auch Aussagen der Bewohnerinnen und Nutzer. Auf dem Socialmediakanal @baukultur_uzwil präsentiert Anina Frischknecht zusätzlich Kurzfilme. ###Media_3### ###Media_4### Die Publikation «Woher? Wohin? – Baukultur in Uzwil» sei kein Lehrbuch, kein Nachschlagewerk, «aber die Objekte stehen für Gestaltungslust», betont Nina Keel. Sie will das Bewusstsein für sorgfältige Baukultur und ...