Das neue Nebengebäude der Kirche Herisau trägt ein Kleid aus Kupferschindeln und Baubronze. Fotos: Jürg Zürcher

Unter Schindeln Keller Hubacher Architekten stellten der reformierten Kirche Herisau ein kupfernes «Partyzelt» zur Seite. Mit ihm hat der Ort einen neuen Treffpunkt erhalten. 12.10.2022 14:00

Blickt man von der steilen Poststrasse nach oben, wirkt die Kupferkiste, die da am Rand der Kirchenmauer thront, wehrhaft. Kommt man auf der Geländeterrasse an, entpuppt sich das metallene Gebilde als freundliches Häuschen. Gerillte Kupferschindeln überspannen Dach und Wände des polygonalen Baukörpers – mehr Faltenkleid als Schutzpanzer. An der Eingangsfassade und zum rückwärtigen Pärklein hin öffnet sich das Kleid, unter dem mit Baubronze gerahmte Türen und Fenster zum Vorschein kommen. ###Media_2### Architektin Eva Keller vergleicht das neue Nebengebäude der Herisauer Dorfkirche mit einem Partyzelt und verweist damit nicht bloss auf dessen Erscheinung, sondern vor allem auf dessen Nutzung. Früher fand die Party – respektive der Kaffeetreff nach dem Gottesdienst – mangels Alternativen in der Kirche statt. Dass der spätgotische Kirchenraum zeitweise stark geheizt wurde, setzte den wertvollen Stuckaturen zu, die zuletzt stückweise von der Decke fielen. Im Wettbewerb zur Sanierung der denkmalgeschützten Kirche antworteten Keller Hubacher Architekten auf das Bedürfnis nach einer Toilettenanlage deshalb mit einem Nebengebäude, das zusätzlich zu den Toiletten einen Versammlungsraum mit Teeküche fasst. Den Standort an der Kirchenmauer haben sie mit gutem Grund gewählt, denn an dieser Stelle standen bereits mehrere Vorgängerbauten. ###Media_3### ###Media_4### Tritt man durch die bronzegefasste Glastür ein, erwartet einen feierliche Gemütlichkeit. Der Pavillon ist auch innen mit Schindeln bekleidet, doch hier sind es mit Lärchendeck ausgestattete Multiplexplatten, die sich zum grobmaschigen Zelttuch verbinden. Kupferne Spenglerschrauben sind Befestigung und Ornament zugleich, mit Kupferfarbe gestrichene Pavatexplatten, die zwischen den Holzplättchen hervorblitzen, dienen auch der Raumakustik. Das Dachtragwerk mit dicker Mittelstu...