Aussen hat sich wenig verändert. Das Dach ist erhalten geblieben, die Fassade wurde, wo nötig, repariert. Foto: Alain Kilar

Mirjam Kupferschmid 22.03.2023 14:00

Das Ensemble aus Rathaus und ehemaliger Hauptwache am Place de l’Hôtel de Ville in Freiburg erstrahlt in neuem, aber zurückhaltendem Glanz. Es blickt auf eine lange Geschichte von Umbauten, die Aeby Aumann Emery Architectes aufgeräumt und sorgfältig weitergeschrieben haben. Nur dort, wo es nötig war, reparierten sie in Absprache mit der Denkmalpflege die Fassade. Das Dach, das in der Ansicht fast die Hälfte des Gebäudes einnimmt, liessen sie unverändert. Das damit eingesparte Geld wird der Kanton für regelmässige Zustandskontrollen nutzen. ###Media_2### ###Media_3### Die verunklärten Raumabfolgen entsprachen nicht mehr den Anforderungen des Rates an einen zeitgemässen Betrieb. Durch wechselnde Nutzungen waren über die Jahre Einbauten entstanden, die nicht auf die Tragstruktur des Gebäudes abgestimmt wurden. Entsprechend gross waren die Schäden: Gebrochene Massivholzträger, nachlässig gestützt mit Backsteinkonstruktionen. Deshalb tragen nun im Erdgeschoss Stahlstützen sichtbar die Last des Gebäudes und seiner Geschichte. In diesem offenen Geschoss soll sich das Rathaus für die Bevölkerung öffnen. Unbeschwert ins Haus spazieren kann diese aber wegen der Sicherheitsanforderungen nicht. Es wird am Rat liegen, diesen Raum zu bespielen und sein Potenzial zu nutzen. ###Media_4### ###Media_5### Der neue Treppenkern und die ertüchtigte Wendeltreppe aus dem 19. Jahrhundert führen in die darüberliegenden Geschosse. Das oberste Geschoss verwandelten die Architekten mit Holzeinbauten, Glaswänden und Vorhängen in helle Büroräume. Die darunter liegenden Ratsäle frischten sie vorsichtig auf und statteten sie mit der nötigen Technik aus. Die erweiterte Unterkellerung im ersten Untergeschoss entstand durch den notwendigen Lifteinbau und die Absicht, ein von Toiletten und Nebenräumen befreites Erdgeschoss zu schaffen. Auch die grossen Eingriffe wirken zurückhaltend, ...