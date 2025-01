Redaktion Hochparterre 14.01.2025 13:55

UIA-Ausschreibung ‹The Future of the Profession› Die Internationale Union der Architekten (UIA) schreibt einen internationalen Ideenwettbewerb für junge Architektinnen und Architekten aus. Anmeldeschluss ist der 7. März 2025. 14.01.2025 13:55

Die Internationale Union der Architekten (UIA) schreibt einen internationalen Ideenwettbewerb aus, der junge Architektinnen und Architekten dazu inspirieren und befähigen soll, eine führende Rolle in der partizipativen Stadtgestaltung zu übernehmen. Diese Initiative steht im Einklang mit dem Thema des UN-Habitat-Welttag der Architektur 2024 ‹Empowering the Next Generation in Participatory Urban Design› und unterstreicht die entscheidende Rolle junger Architektinnen und Architekten bei der Gestaltung nachhaltiger und integrativer Umgebungen für zukünftige Generationen. Der Wettbewerb steht allen Architektinnen und Architekten weltweit offen, die am oder nach dem 1. Januar 1989 geboren sind, und ermutigt zu innovativen Lösungen für zeitgenössische Herausforderungen, insbesondere solche, die UNESCO-Welterbestätten im städtischen Kontext betreffen. Multidisziplinäre Teams sind zur Teilnahme eingeladen, wobei die Teamleiterinnen qualifizierte Architektinnen oder Architekten aus ihrem Wohnsitz- oder Herkunftsland sein müssen. Die Prämierten werden im Rahmen einer Preisverleihung bekannt gegeben und nehmen an einer Diskussionsrunde im Palazzo Zorzi, dem UNESCO-Regionalbüro für Wissenschaft und Kultur in Europa, in Venedig teil. Ihre Arbeiten werden auch in einer Ausstellung zu Beginn der Biennale Architettura 2025 gezeigt. Der Wettbewerb ist mit insgesamt 15'000 Euros dotiert. Anmeldeschluss ist der 7. März 2025....