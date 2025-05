Die vier Riegel der Siedlung La Tourelle in Genf sind typengleich. Details wie die Farbe der Waschbetonfassade variieren jedoch. Im Zentrum liegt ein nahezu quadratischer Park. Fotos: Paola Corsini

Überzeugend zurückhaltend Itten+Brechbühl haben die Siedlung La Tourelle in Genf teilsaniert. Sehen tut man davon wenig, das Planungsteam hat Sorgfalt mit Zurückhaltung verbunden. 14.05.2025 14:00

Das Bistro an der Place du Petit-Saconnex preist Chalet-Plättli und Fondue an. Gegenüber liegen Dorfkirche, Bäckerei und Coiffeursalon. Das dörfliche Idyll wäre perfekt, würde hinter den Bäumen nicht eine gigantische Waschbetonfassade aufragen. Sie gehört zu La Tourelle: 1000 Wohnungen, verteilt auf vier Zeilen, die einen baumbestandenen Park fassen. Von 1965 bis 1973 erbaut und zwischen Flughafen und Palais des Nations gelegen, zeugt die Siedlung vom Wandel des Dorfs Petit-Saconnex zum Stadtquartier. Und vom Aufstieg Genfs zur Weltstadt. La Tourelle richtete sich an die Mitarbeitenden internationaler Organisationen in Genf. Eingangsbereiche mit Terrazzoböden, lackierten Sapelli-Decken und von verschiedenen Künstlerinnen gestalteten Wänden verströmten zeitgemässe Noblesse. Das Wohnungsangebot reicht von der Kleinwohnung im ersten Obergeschoss bis zur Duplex-Dachwohnung mit Personaleingang. ###Media_2### ###Media_3### Nach 50 Betriebsjahren war der Glanz von La Tourelle verblasst, die Haustechnik war an ihrem Lebensende angelangt, und durch die Mahagoni-Fenster pfiff der Wind. Der UBS-Immobilienfonds ‹Foncipars› beauftragte 2018 das Büro Itten + Brechbühl mit der Sanierung seiner 415 Wohnungen im Komplex. Nun ist das Werk vollbracht. Sehen tut man davon allerdings wenig. Die eingefärbten Betonfassaden sind sorgfältig geflickt, die Fensterfronten abgedichtet und gedämmt. Das frisch isolierte Dach liefert Solarstrom. Dezent nachgerüstete Geländer bewahren die Bewohnerinnen vor dem Absturz, neue Doppelgängerinnen der alten Edelholztüren schützen sie vor Feuer, Kälte und Einbruch. Mit der Haustechnik wurden auch die Badezimmer und die Küchen erneuert. In Anordnung und Farben orientieren sie sich am Bestand – ganz im Sinne der Denkmalpflege, die den Prozess begleitete. Das von Itten + Brechbühl erarbeitete ‹Design Book› gilt künftig als Standard für al...