Eine Kartonschachtel im Postkartenformat beherbergt die Welt der Basler Grundrisse. Fotos: Guillaume Musset

Henriette Lutz 19.03.2026 16:00

Typologie sticht Baujahr Das ‹Basler Wohngrundriss Quartett› wurde neu aufgelegt und mit aktuellen Projekten auf 76 Karten erweitert. Das Spiel ermöglicht eine Zeitreise durch fast 135 Jahre Basler Wohngeschichte. 19.03.2026 16:00

Ein beiliegender Stadtplan hilft dabei, die Objekte auf einem Stadtspaziergang zu finden. Gleichzeitig veranschaulicht der Plan auf städtebaulicher Ebene die Entwicklung neuer Wohngebiete in der Stadt Basel. Die erste Quartettkarte A1 zeigt das früheste Projekt: das Wohnhaus in der Wasserwerkstrasse des Architekten Gregor Stächelin von 1891. Den Abschluss bildet die Karte S4 mit einem Objekt von 2025: dem Wohnhaus LysP8 auf dem Lysbüchel-Areal von Loeliger Strub. Die Quartett-Spielregeln sind bekannt: Es gewinnt, wer die meisten vollständigen Quartette, sprich vier zusammengehörige Karten, gesammelt hat. Als Vergleichskategorien dienen das Entstehungsjahr, die Wohnfläche und die Flächeneffizienz der Wohnungen. Alle Grundrisse sind ohne Möblierung im Massstab 1:250 dargestellt. In den meisten Fällen wurde zur besseren Vergleichbarkeit der in Basel am häufigsten vorkommende Wohnungstyp, eine 3-Zimmer-Wohnung, abgebildet. ###Media_2### ###Media_3### Herausgegeben haben das Quartett die drei Basler Architekt*innen Céline Dietziker, Lukas Gruntz und Luigi Middea, die Architekturhistorikerin Dorothee Huber stand beratend zur Seite. Die Karten repräsentieren zum einen unterschiedliche Epochen des Wohnungsbaus und zeigen Objekte, die somit exemplarisch sind für ihre Zeit. Seien es Vertreter der Gründerzeit, wie das Haus am Viadukt von Baumeister Rudolf Linder, die Genossenschaftssiedlung der Nachkriegszeit von Otto Senn oder als Vertreter der Postmoderne die Überbauungen Hammer I und II von Diener & Diener. Zum anderen gibt es eine ganze Reihe von – selbst für Basler*innen – unbekannten Bijoux zu entdecken. ###Media_4### ###Media_5### Der Wert der reduzierten Darstellung liegt in der Möglichkeit, einzelne Aspekte der Grundrisse und somit auch des Wohnens auf sich wirken zu lassen. Daraus können interessante Gespräche unter Liebhaber*innen über die Anordnung von T...