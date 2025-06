Die beiden farbenfrohen Wohnbauten sind zum Teil aus Holz gebaut. Fotos: Joël Tettamanti

Zwei farbenfroh gestaltete Neubauten umfassen das denkmalgeschützte Salzmagazin neben der Luzerner Allmend. Es ist das erste Bauprojekt, das die Wohngenossenschaft Geissenstein ausserhalb ihres Quartiers realisiert hat. Oberstes Ziel war die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum mit hoher Lebensqualität. Das Salzmagazin steht leicht abgedreht und dezentral auf dem Platz zwischen den parallelen Hauptfassaden der beiden Neubauten – eine klare städtebauliche Geste. Die Überschneidung von Alt und Neu prägt den Ort, in den Aussenräumen wechseln sich Dichte und Weite spannungsvoll ab. ###Media_2### Das Salzmagazin wurde im 18. Jahrhundert erbaut, später verlegt und diente nach seiner Nutzung als Lager zuletzt dem Militär und einem Reitverein. Heute lädt darin ein Café zum Verweilen ein, während im Stallteil die Fahrräder der autofreien Siedlung untergebracht sind. Dem Haus eine neue Nutzung zu geben, war nicht einfach. Die Architekten mussten vieles berücksichtigen, vom Denkmalschutz über Erdbeben- und Brandschutznormen bis zu Nutzungswünschen der Bauherrschaft. Die Spuren der Zeit sind im ganzen Gebäude sichtbar und zeugen vom Respekt gegenüber dem Bestand, aber auch von der spielerischen Freude am Hinzufügen von Neuem. So führt ein Fluchtweg über eine Wendeltreppe, die gleichzeitig eine Rutschbahn des Spielplatzes erschliesst, und neues Holz komplettiert das Profil der einst abgesägten monumentalen Stützen. ###Media_3### ###Media_4### Die beiden Holz-Hybridbauten um den sozialen Mittelpunkt der Überbauung bieten 47 Wohnungen. Alle Zugänge orientieren sich zum Platz hin. Die innere Erschliessung ist gleichzeitig Ort der Begegnung und skulpturale Raumabfolge – und eine spielerische Überwindung der grossen Gebäudetiefe: Die Reduits der Wohnungen liegen in der verwinkelten Raumfigur und tragen zu ihrer Belebung bei. Die Wohnungen sind knapp geschnitten. Wohne...