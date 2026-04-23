Allen Rettungsbemühungen zum Trotz wird das Kreiskrankenhaus Rheinfelden abgerissen. Fotos: Paulina Minet

Paulina Minet 23.04.2026 08:00

Todgeweiht Das Kreiskrankenhaus im Badischen Rheinfelden ist Sinnbild für das europaweite Kliniksterben. Architektin und Kritikerin Paulina Minet hoffte, das Bauwerk mit einem Umnutzungsvorschlag zu retten. Ein Rückblick. 23.04.2026 08:00

Das griechische «klīnikē» bezeichnet die Heilung bettlägeriger Kranker und gab den heutigen Kliniken ihren Namen. Seit jeher ist der Bautypus eng mit medizinischen und technologischen Forschungsstandards verknüpft, die sich ab dem 20. Jahrhundert verdichteten und von Faktoren wie Effizienz, Ökonomie und Rationalisierung geprägt sind. Dies macht die Typologie Spital heute nicht nur zu einer der komplexesten Bauaufgaben, sondern birgt auch die Herausforderung des Umgang mit betrieblich obsoleten Bestandsstrukturen. Die baulichen Ursachen werden durch den demografischen Wandel und ökonomische Schieflagen der Kliniken ergänzt. Während hierzulande zumeist noch die Kantone die roten Zahlen abfedern, führte diese Gemengelage in Deutschland in den vergangenen Jahren zu einer alarmierenden Zunahme der Klinikschliessungen. So wurden laut Aufzeichnungen des Statistischen Bundesamts von 1991 bis 2024 insgesamt 711 Kliniken geschlossen. Die logischen Folgen sind Leerstand und Abriss, meist ohne vorherige Prüfung von Umnutzungsszenarien. ###Media_2### So auch im Fall des Kreiskrankenhauses im Badischen Rheinfelden, mit dem ich mich im Rahmen meiner Masterthesis «Rehabilitation Krankenhaus» an der HTWG Konstanz auseinandersetzte. Am Ufer des Hochrheins gelegen, erstreckt sich die Doppelstadt Rheinfelden über die Landesgrenze von Deutschland und der Schweiz. Das Kreiskrankenhaus war ein Stand­ort der Kliniken des Landkreises Lörrach, zu dem auch Schopfheim und Lörrach selbst zählen. Auf­grund wirtschaftlicher Schwierigkeiten entschied sich die Eigentümerschaft, die Gesundheitsstruktur bis Ende 2025 schrittweise im neuen Zentralklinikum Lörrach zu bündeln. Auch wenn es sich beim Klinikverbund um einen privatwirtschaftlichen Träger handelt, wurde die Entscheidung für die Schliessung des Krankenhauses Rhein­felden im November 2023 im Kreistag getroffen, denn...