Der Winterthurer Architekt und Tessenow-Schüler hat den Wohnungsbau in der Eulachstadt massgeblich geprägt, etwa mit der Siedlung «Selbsthilfe» aus dem Jahr 1929. Fotos: Winterthurer Bibliotheken

Tessenow in Winterthur Die Tessenow-Ausstellung von Martin Boesch kommt nach Winterthur. Interessant ist nicht nur die umfangreiche Schau, sondern auch das Rahmenprogramm, das Tessenow mit seinem Schüler Franz Scheibler verlinkt. 03.03.2025 17:53

Nach Stationen in Mendrisio, Dresden und Dortmund macht Martin Boeschs Ausstellung zu Heinrich Tessenow in Winterthur Halt – auf Einladung des Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen der ZHAW. Interessant ist nicht nur die umfangreiche Ausstellung des emeritieren Architekturprofessors, sondern auch das Rahmenprogramm, das in Kooperation mit dem Institut Konstruktives Entwerfen und dem Forum Architektur Winterthur entstanden ist. Neben Vorträgen werden auch zwei Quartier-Spaziergänge zu Bauten von Franz Scheibler angeboten. Der Winterthurer Architekt und Tessenow-Schüler hat den Wohnungsbau in der Eulachstadt von den 1930er- bis in die 1950er-Jahre massgeblich geprägt, etwa mit der Siedlung «Selbsthilfe» aus dem Jahr 1929 (Bild). Auf den Touren werden Tessenow und die Architektur seines Schülers in die Gegenwart geholt. Hingehen empfohlen....