Das Symposium RAUMkultur an der Ostschweizer Fachhochschule rückt die hohe Baukultur in den Fokus. Diese sei heute im Wesentlichen eine Weiter- und Umbaukultur. Die Pflege und Reparatur, die Weiterentwicklung und Transformation des Bestands ist die Kernkompetenz einer zeitgemässen Planungskultur. Doch auch die immateriellen Aspekte wie ästhetische und emotionale Wirkung, gesellschaftliche und politische Bedeutung finden Beachtung. Für sie hat Deutsche Bundesstiftung Baukultur hat dafür den Begriff der ‹goldenen Energie› eingeführt.

Die erste Ausgabe der neuen Veranstaltungsreihe geht während zwei Tagen im November «Zeichnend auf die Suche nach der ‹goldenen Energie›» - so der Titel des Anlasses. Internationale Fachleute aus den Architektur- und Raumwissenschaften besprechen die Möglichkeiten und Grenzen der disziplinären Zeichenmethoden zur Analyse und Bewertung der ‹goldenen Energie› und diskutieren deren Potenzial für eine transdisziplinäre Kombination und Synthese.