Sieger in der Kategorie Wohnen: das Wohn- und Atelierhaus Lyse-Lotte in Basel von Clauss Kahl Merz + Martina Kausch Architektinnen

Redaktion Hochparterre 24.10.2024 18:08

Aus 397 eingereichten Projekten hat eine Fachjury die diesjährigen Siegerinnen und Sieger ermittelt. Mit dem ‹Swiss Arc Award› werden Bauten von nationalen und internationalen Architekturschaffenden in der Schweiz sowie Projekte von Schweizer Architekturbüros weltweit prämiert. Dieses Jahr wurde zum ersten Mal der Lifetime Achievement Award an eine Persönlichkeit der Schweizer Architekturszene verliehen. Der neue Award ging an den Bündner Architekten Gion A. Caminada.



Kategorie Wohnen: Wohn- und Atelierhaus Lyse-Lotte, Basel; Clauss Kahl Merz + Martina Kausch Architektinnen

Kategorie Arbeit, Produktion & Infrastrukturbauten: Aarebrücke Pont Neuf, Aarau; Christ & Gantenbein, WMM Ingenieure, Henauer Gugler, August + Margrith Künzel Landschaftsarchitekten

Kategorie Bildung & Gesundheit: Powerhouse Arts, New York; Herzog & de Meuron

Kategorie Freizeit & Lifestyle: Kunsthaus Baselland, Münchenstein; Buchner Bründler Architekten / Hotel Maistra 160, Pontresina; Gion A. Caminada

Kategorie Transformation: Fabrik Bühler Areal, Winterthur; RWPA

Kategorie Next Generation: Constructive Futures – Beyond Concrete & Keeping What's Good Salle communale, FHNW Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik

Lifetime Achievement Award: Gion A. Caminada

Publikumspreis: Salle commuale, Bussy-sur-Moudon; Emixi Architectes

In der Jury der diesjährigen Ausgabe sassen Dominique Salathé, Ludovica Molo, Manuel Herz und Roger Boltshauser.