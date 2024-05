Die designierte SIA-Präsidentin Susanne Zenker

Susanne Zenker wird neue SIA-Präsidentin Die Delegierten des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) haben mit Susanne Zenker erstmals in seiner knapp 190-jährigen Geschichte eine Frau in das Präsidium gewählt. 14.05.2024 09:49

An der Delegiertenversammlung vom 26. April 2024 hat der SIA die Weichen für die neue Vereinsführung gestellt. Die Delegierten sind der Empfehlung der Findungskommission und des Berufungsausschusses gefolgt und haben Susanne Zenker einstimmig zur neuen Präsidentin gewählt. Die an der ETH Lausanne ausgebildete Architektin ist Leiterin Development und Mitglied der Geschäftsleitung von SBB Immobilien. Zudem engagiert sie sich als Stiftungsrätin der Stiftung Baukultur Schweiz. Damit bringt Susanne Zenker langjährige Erfahrung im Umgang mit aktuellen Anforderungen an einen nachhaltig gestalteten Lebensraum in das Amt. «Der SIA vereint mit seinen Mitgliedern ein enormes Wissen und Engagement unter seinem Dach. Die nachhaltige Gestaltung des Lebensraums ist eine anspruchsvolle und vielfältige Aufgabe. Im SIA müssen wir darum unser Wissen noch mehr vernetzen, um wirkungsvoll zu bleiben. Dafür möchte ich mich als Präsidentin einsetzen», so Zenker in ihrer Rede. Sie übernimmt das Präsidium ab dem 1. Juli 2024 und wird SBB Immobilien per Ende Juni 2024 verlassen. Zudem haben sie den Vorstand mit Sarah Kristin Schalles verstärkt und mit dem SIA-Aktionsplan «Klima, Energie und Ressourcen» das Engagement für einen nachhaltig gestalteten Lebensraum weiter vorangetrieben....