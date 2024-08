Die nicht mehr gebrauchten Kirchenbänke stehen nun anderswo, unter anderem im Lager des Landesmuseums. In der Achse des Kirchenschiffs steht dafür ein langer Tisch mit schwarzen Stühlen. Fotos: Jaromir Kreiliger

Köbi Gantenbein 03.08.2024 08:00

Stuhl und Tisch statt Bank Die Architektengruppe aus Felsberg haben die reformierte Kirche des Dorfes renoviert. Aus den Ideen des Pfarrers und der Gemeinde entwickelte sie die Innenarchitektur.

Die reformierte Kirche von Felsberg steht seit 1305 auf einem Hügel über dem Dorf. Kurz vor der Reformation bauten die Dorfleute sie im spätgotischen Stil mit prächtigem Chor weitgehend neu, nach der Reformation räumten sie sie aus, leerten das Tabernakel und brachen die Sakristei ab. Und so, wie die Menschen ihren Glauben stetig veränderten, gestalteten sie die Kirche mehrmals um. Sie vergrösserten sie, stellten eine Orgel auf, gönnten sich 1935 auch den Komfort einer Heizung. Diese hörte auf zu wärmen und stiftete die Kirchgemeinde dazu an, ihre Kirche zeitgenössisch zu renovieren. Schritt um Schritt entfaltete der Pfarrer mit seiner Gemeinde Ideen: «Von einer lehrenden zu einer gastlichen Kirche» und «Mitten im Dorf, mitten im Leben». Daraus entwickelte der Pfarrer mit dem Architekten die Innenarchitektur. Sie unternahmen Ausflüge in die Kunst- und Religionsgeschichte: von der Urkirche über Leonardos berühmtes Bild des Abendmahls bis zu den zeitgenössischen soziologischen Theorien der Flexibilisierung und Gemeinschaftsbildung. ###Media_2### ###Media_3### ###Media_4### Die Architektur übersetzte diese Ideen: Fort mit den starren Bänken – zwei davon ins Landesmuseum. Auf einem neuen Boden aus Lärchenholz stehen dafür mitten im Schiff Tische mit massiven, hellen Platten auf filigranem Unterbau. Um sie herum sind schwarz lackierte Stühle gruppiert. Entlang der Seitenwände gibt es Holzbänke mit roten Kissen. Bodenständige Eleganz – wir sind weder in einem noblen Salon noch in einer Beiz. Je nach Feier stellt die Messmerin die Möbel auf – der Pfarrer predigt nicht nur am Tisch, ab und zu stehen die Stühle in Reih und Glied mit Blick auf den Chor. Neu gibt es auch eine kleine Küche, denn in der gastlichen Kirche soll auch gegessen und getrunken werden. Der Taufstein steht nun vor der Kirche unter einem Baldachin. Gemeinschaft heisst: Alle können künft...