Stiftung Baukultur Schweiz lanciert den Kodex hohe Baukultur Mit einem Kodex will die Stiftung Baukultur Schweiz den Dialog in Planung, Bau- und Immobilienwirtschaft stärken. 17.11.2025 12:11

Im Rahmen der Tagung ‹Baukultur und Rendite›, die letzte Woche in St.Gallen stattfand, hat die Stiftung Baukultur Schweiz den Kodex hohe Baukultur lanciert. Als Bekenntnispapier ruft der Kodex alle Akteur:innen der Bauwirtschaft, Planung, Politik und Verwaltung dazu auf, gemeinsam Verantwortung für die Qualität der gebauten Umwelt zu übernehmen. «Der Kodex stärkt das Bewusstsein und die Akzeptanz für hohe Baukultur. Wer den Kodex hohe Baukultur unterzeichnet, übernimmt Verantwortung für die Zukunft unserer gebauten Umwelt», wird Gabriela Theus, Vizepräsidentin der Stiftung Baukultur Schweiz, zitiert. Am Tag der Lancierung unterzeichneten bereits mehrere Unternehmen, Organisationen und Institutionen den Kodex: - Allen + Crippa Architektur GmbH - Burkhalter AG - Fondation Sotto Voce - i2a Istituto Internazionale di Architettura - Immofonds Asset Management AG - Kanton Genf - Losinger Marazzi AG - Marti Gesamtleistungen AG - Pensionskasse der Technischen Verbände PTV - SBB Immobilien - Swiss Prime Site - Schweizer Heimatschutz - Stiftung Landschaftsschutz Schweiz - Stadt Lugano - Stadt St.Gallen - Schweizer Alpen-Club - Terresta Immobilien- und Verwaltungs AG - UTO Real Estate Management AG - VSI.ASAI Vereinigung Schweizer Innenarchitekt:innen Mit ihrer Unterschrift bekennen sich die Beteiligten dazu, hohe Baukultur aktiv zu fördern, umzusetzen und weiterzuentwickeln. Dieses gemeinsame Versprechen steht für eine qualitätsvolle Baukultur in der Schweiz – über Fachgrenzen hinweg. Der Kodex ist eine freiwillige Selbstverpflichtung, die Eigenverantwortung, Dialog und Wertschätzung in den Mittelpunkt stellt. Er richtet sich an private und öffentliche Bauherrschaften, Investierende, Geldgebende, Planungs-, Bau- und Immobilienunternehmen, baunahe Organisationen sowie an Gemeinden, Städte und Kantone. Er basiert auf den acht Qualitätskriterien des Davos Qualitätssystems ...