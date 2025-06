Die Installation «Bass» von Steve McQueen verbindet Raum, Licht und Sound. Fotos: Pati Grabowicz, Schaulager

Steve McQueen bringt das Schaulager zum Beben Oscar-Gewinner Steve McQueen inszeniert im Schaulager in Münchenstein eine eindringliche Raumerfahrung. Die Mittel dafür sind minimal, die Wirkung beeindruckend. 23.06.2025 12:02

«Ich wollte schon immer ein Bild machen, das über den Rahmen hinausgeht», sagt Steve McQueen, preisgekrönter Regisseur («12 Years a Slave») und Künstler («Deadpan»). Dies ist ihm nun im Schaulager in Münchenstein mit einer Installation gelungen, welche die Architektur herausfordert. Dazu reduziert er die Mittel seines Filmhandwerks auf das Wesentliche: auf Licht und Ton. Mit über Tausend LED-Röhren und Verstärkern der neuesten Generation gestaltet McQueen die 4300 Quadratmeter grosse Ausstellungsfläche zu einem immersiven Werk. Ermächtigender Bass ###Media_2### Das langsam changierende Licht vom Atrium bis unter das Dach des Baus von Herzog & de Meuron: Rot wird zu Magenta, zu Violett, wechselt über verschiedene Blaunuancen zu einem toxisch flirrenden Grün. Das Licht schluckt den Schatten im Raum und glättet die gebauten Strukturen zu einer Fläche. Die fünf Etagen über den Köpfen des Publikums lösen sich auf. Dazwischen sucht der Klang, der von mehreren Lautsprechern ausgeht, nach Halt. Ein zögerliches Pochen wird zwischen den Säulen zu einem bestimmten Klopfen, mal anklagend, dann wieder versöhnlich akzentuiert. ###Media_3### Der zugrundeliegende Schmerz in der Musik verweist auf die Erfahrungen der Menschen, die als Sklaven im hohlen Bauch eines Schiffs über die Middle Passage geschickt wurden. Für das Stück hat Steve McQueen mit fünf Bassistinnen und Bassisten der Schwarzen Diaspora zusammengearbeitet. Marcus Miller, Mamadou Kouyaté, Aston Barrett Jr., Meshell Ndegeocello und Laura-Simone Martin spielen Jazz- und E-Bass, den traditionellen Ngoni und Kontrabass. Unter ihrer Improvisation geraten Licht- und Schallwellen in Einklang, das Raumvolumen wird ihnen zum Resonanzkörper. Schall und Raum Der Klang gibt dem Werk seinen Namen; «Bass» ist eine Auftragsarbeit der Dia:Beacon in New York und der Laurenz-Stiftung. Das Souterrain der Dia u...