Stephan Marending

«Marending ist Architekt mit langjähriger Führungserfahrung in einem renommierten Büro. Der gebürtige Fribourger war von 2010 bis Mitte 2025 Geschäftsleitender Gesellschafter bei Baumschlager Eberle Architekten Zürich und zuvor Projektleiter für Baumschlager Eberle in Wien», schreibt Burckhardt Architektur heute in einer Medienmitteilung. Marending verantwortete den Büroneubau ‹JED 2226 Schlieren›, das Wohnhochhaus-Ensemble ‹The Metropolitans› in Zürich, der ‹Kern Süd› in Uster und das Stadthaus Bülach. Stephan Marending tritt die Nachfolge von Andreas Mast an, der den Standort seit 2009 erfolgreich geführt hatte und Ende Juni in den Ruhestand verabschiedet wurde.