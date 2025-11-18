Das Doshi Retreat soll ein Ort der Stille und Kontemplation sein. Fotos: Vitra

Laurence Ziegler 18.11.2025 11:34

Stahl und Rhythmus Ende Oktober wurde das Doshi Retreat auf dem Vitra Campus in Weil am Rhein eröffnet. Die Anlage des Pritzker-Preisträgers Balkrishna Doshi ist ein Angebot, sich zu verlieren, bevor man sich findet. 18.11.2025 11:34

Der Vitra Campus in Weil am Rhein wächst nicht nur in der Fläche, sondern auch in seiner Bedeutung als Labor für Architektur und öffentliche Räume. Nun ist ein Ort hinzugekommen, der sich der lauten Welt entzieht: das Doshi Retreat, eine kompakte Anlage mit 70 Metern Weglänge und 150 Quadratmetern Fläche, bestehend aus XCarb, einem recycelten und CO₂-reduzierten Stahl. Entworfen hat sie der 2023 verstorbene indische Pritzker-Preisträger Balkrishna Doshi, gemeinsam mit seiner Enkelin Khushnu Panthaki Hoof und ihrem Partner Sönke Hoof. Es ist Doshis erstes realisiertes Werk ausserhalb Indiens und zugleich sein letztes Projekt. Der Weg senkt sich unter Geländeniveau. Die Luft wird kühler, die Wände enger. Aus konkaven Bodennischen steigen Klangsequenzen auf – Gong, Flöte, kaum mehr als ein Hauch. Der Gang reagiert darauf, biegt ab, verschliesst sich, öffnet sich wieder. Die Architektur ist weniger Raum als Rhythmus. Sie folgt der Idee der Kundalini, jener im Yoga verankerten Energieachse. ###Media_2### Im Zentrum liegt ein kleiner, runder Raum: Ein Regenwasserbecken, zwei steinerne Bänke, ein Gong. Darüber eine handgehämmerte Messingdecke, gefertigt in Ahmedabad. Sie bricht das Licht und wirft es sanft in die Tiefe. Wind, Tropfen, Stimmen von draussen. Alles mischt sich mit dem metallischen Flirren. Die Grenze zwischen Körper, Material und Klang wird durchlässig. Die Besucherin wird Teil des Instruments. Dass eine solche Architektur gerade hier entsteht, ist folgerichtig. Rolf Fehlbaum, ehemaliger Vorsitzender von Vitra, spricht seit Jahren vom Campus als Biosphäre. Wälder, Gärten, bald Teiche – der Campus soll weicher werden, natürlicher. Das Doshi Retreat setzt diesem Wandel eine spirituelle Note entgegen. Keine Belehrung, keine Inszenierung. Eher ein Angebot, sich zu verlieren, bevor man sich findet. ###Media_3### Das Doshi Retreat ist weder Pav...