Steigende Mieten, Wohnungsnot und Gentrifizierung fordern städtische Gesellschaften heraus. Auch in Basel sind diese Themen präsent, wo seit 2022 neue Wohnschutzbestimmungen gelten, die diesen Entwicklungen entgegenwirken sollen. In welche Spannungsfelder Normen und Vorschriften heute eingebettet sind, fragt die von Blaser Architekten initiierte Veranstaltungreiche Schauraum B. «Dys_Regulating Architecture. Wie Gesetze und Normen Raum regulieren» startet am Mittwoch, dem 21. August mit einem Referat von Lukas Bühlmann zum Thema «Planungs- und Baurecht in der Schweiz. Geschichte und Stand der Debatte», anschliessend klirren die Gläser bei hoffentlich angeregtem Gespräch.