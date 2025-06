Die Kunsthalle soll sich durch einen gezielten Eingriff von Lütjens Padmanabhan Architekt*innen öffnen. Fotos: Lütjens Padmanabhan Architekt*innen

St. Gallen will eine Kunsthalle – für alle Das Foyer des Hauses soll ein offenes Forum werden. Für das Projekt konnte die Kunsthalle Lütjens Padmanabhan Architekt*innen gewinnen. Nun braucht sie nur noch die Unterstützung ihres Publikums. 11.06.2025 11:21

Die Kunsthalle St. Gallen feiert sein 40. Jähriges Bestehen und schreibt einen ambitionierten Geburtstagswunsch auf den Zettel. Die Institution will künftig «nicht nur als Produzentin von Kunstwerken und deren Präsentation in Erscheinung treten, sondern auch als Gastgeberin, Ermöglicherin und Netzwerkerin.» Damit dies gelingen kann, soll sich das Haus durch einer Neugestaltung des Foyers öffnen. Der Raum soll Foyer sein für unterschiedliche Nutzungen wie beispielsweise eigene Veranstaltungen, aber auch für Partnerinnen und Kollaborateure wie das Architektur Forum Ostschweiz. In den letzten Jahren steigt der Druck auf Ausstellungsräume, gebaute wie ideelle Schwellen abzubauen. Schon 1976 kritisierte der Konzeptkünstler Brian O'Doherty mit seinem prägenden Essay «Inside The White Cube» die Undurchlässigkeit von Museen. Die 1985 gegründete Kunsthalle St. Gallen bricht aus dem Konzept heraus mit diesem Habitus. Der Umbau kann dies unterstreichen. Der Fokus des geplanten Eingriffs liegt auf der barrierefreien Zugänglichkeit. Der Bürobereich soll zugunsten der neuen autonom nutzbaren Infrastruktur ausgelagert werden. Der Idee eine Form geben Lütjens Padmanabhan Architekt*innen, schreibt die Kunsthalle in einer Mitteilung: «Über die letzten Monate haben wir viel an unserer Idee gearbeitet und mit dem Architekturbüro Lütjens Padmanabhan Architekt*innen ein Projekt entwickelt, das die Idee perfekt verkörpert.» ###Media_2### Zentrales Element des Projekts ist eine auffällige Spiegelwand, wie das Büro beschreibt: «Die Spiegel verwandeln das Foyer in eine Bühne des St. Galler Kulturlebens, ein festlicher Ort der Begegnung und Reflektion, angemessen für die Barockstadt St. Gallen. Die Besucher*innen spiegeln sich in ihr und erleben sich selbst als Protagonist*innen ihres kulturellen Austausches.» Sinnbildlich öffnet und verbindet die Spiegelung ...