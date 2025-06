Die Ausstellung im Lausanner Designmuseum wirft einen eher künstlerischen Blick auf das Thema Solarenergie. Fotos: Mudac und Archizoom

Sonnenwände Zweimal Thema Solar: Eine Ausstellung im Lausanner Designmuseum wirft einen künstlerischen Blick auf die Solarenergie; eine Ausstellung der EPFL beleuchtet die Rolle der Sonne in der Architektur. 18.06.2025 16:00

Sonnenuntergänge finden sich wohl in jedem Smartphone. Rotglühende Stadtlandschaften und goldene Buchten, mit oder ohne Menschen davor. Das Mudac hat Hunderte dieser Glücksmomente auf der Onlineplattform Flickr gesammelt und auf Fotopapier gebannt. Zu einem meterhohen Mosaik arrangiert, eröffnen sie die neue Ausstellung des Lausanner Designmuseums: ‹Soleil·s›. Dreht sich die Besucherin um, blickt sie auf einen 1600 Quadratmeter grossen Spielplatz. So jedenfalls erscheint die Ausstellung mit ihren Einbauten und Installationen: links ein bauchig von der Decke hängendes Gitter mit Höhensonnen und UV-Leuchten, rechts eine pink leuchtende Raumkapsel, die vorgibt, Gletscherpflanzensamen in die Zukunft zu retten. ###Media_2### ###Media_3### Die Ausstellung ist Teil der Solar Biennale 2, deren erste Ausgabe vor drei Jahren in Rotterdam stattfand. In Lausanne sind die Initiantinnen Marjan van Aubel und Pauline van Dongen nur beratend dabei. Das Designmuseum fokussiert auf die positive Kraft der Sonne – auf symbolischer und historischer Ebene, aber auch ganz praktisch. Schwarzweissfotos von nackten Menschen auf dem Monte Verità kontrastieren mit Strandidyllen der 1980er-Jahre. Technoide Solarinsekten drehen sich neben sonnenbetriebenen Gemeinschaftskochherden und selbstzeichnenden Kunstinstallationen. Hier und da scheint dieser breite Blick einer präzisen Aussage im Weg zu stehen. Spass macht es trotzdem. ###Media_4### ###Media_1### 20 Metrominuten weiter westlich wird es ernster. Im Archizoom-Ausstellungsraum auf dem EPFL-Campus hängen Pläne und Texte sauber an der Wand. Sie verfolgen die Beziehung der Architektur zur Sonne weit zurück: Vor 10 000 Jahren diente sie bei Grabmälern kalendarischen wie religiösen Zwecken. Vor 90 Jahren sammelte das Haus der MIT-Chemikerin Maria Telkes erstmals aktiv Sonnenwärme. 1970er-Aktivisten machte die Sonne kreativ, wie heutige Ästhe...