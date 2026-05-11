Ist hier die Nutzung von Solarer Energie verboten? Fotos: SHS Filippo Biasca-Caroni

Der Schweizer Heimatschutz lädt ein zu einem Podium in Zürich. Expert*innen diskutieren den Umgang mit Solaranlagen in Altstädten und geschützten Ortsbildern.

Redaktion Hochparterre 11.05.2026 11:41

Solarpanels auf jedem Dach? Der Schweizer Heimatschutz lädt ein zu einem Podium in Zürich. Expert*innen diskutieren den Umgang mit Solaranlagen in Altstädten und geschützten Ortsbildern. 11.05.2026 11:41

Die Energiewende fordert neue Formen der Stromgewinnung. Solaranlagen bilden dafür einen wichtigen Baustein, und es gibt Bestrebungen, die Bewilligungspflicht für Solaranlagen abzuschaffen. Die Solartechnik entwickelt sich ständig weiter und produziert Module, die sich immer besser in historische Dachlandschaften integrieren. Doch sind Solaranlagen in geschützten Gebieten mit hohem baukulturellem Wert notwendig und sinnvoll? Welche Flächen und Bauten eignen sich dafür aus technologischer, ästhetischer und denkmalpflegerischer Sicht und welche nicht? Am diskutieren: Reto Nussbaumer, Kantonaler Denkmalpfleger Aargau Axel Simon, Redaktor Hochparterre David Stickelberger, Senior Advisor Swissolar Moderation: Jenny Keller, Projektleiterin Baukultur, Schweizer Heimatschutz ...