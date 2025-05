Solar sorgt für Aufsehen. Die Schweizer Baumuster-Centrale zeigt in einer Ausstellung vielversprechende Projekte. Zur Vernissage geben Referate Einblick in die Möglichkeiten.

Seit 2017 sind die Forschenden an BUK, Dozentur für Bautechnologie und Konstruktion an der ETH Zürich, der Fragestellung nach der Integration solarer Stromgewinnung in die Architektur nachgegangen. Als Ergebnis ist das Buch «Made of Solar» entstanden, das 24 realisierter Projekte aus der Schweiz dokumentiert.

Die Ausstellung zum Buch ist ab dem 8. Mai in der Schweizer Baumuster-Centrale zu sehen. Dort stellen führende Firmen der schweizer Solarindustrie ihre Produkte im Massstab 1:1 aus. Zur Vernissage haben die Veranstaltenden Referenten eingeladen. Marc Loeliger, Fanni Rea Müller, Toufiq Ismail-Meyer, Pablo Donet sprechen über die Herausforderung Solaranlagen als integralen Bestandteil des Entwurfs mitzudenken und zu planen. Die Moderation übernimmt Andrea Deplazes.