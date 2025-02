Der Empfang des neuen Cafe & Restaurants Sprüngli am Paradeplatz in Zürich Fotos: Sprüngli

Das Sprüngli präsentiert stolz sein neu gestaltetes Café in der Belétage am Paradeplatz in Zürich. Austauschbare Marmor-Eleganz ersetzt nun die Selbstverständlichkeit des langjährigen Mobiliars.

Smashed History Das Sprüngli präsentiert stolz sein neu gestaltetes Café in der Belétage am Paradeplatz in Zürich. Austauschbare Marmor-Eleganz ersetzt nun die Selbstverständlichkeit des langjährigen Mobiliars. 14.02.2025 09:14

Der Kaffee war im Sprüngli-Stammhaus noch nie hervorragend. Aber dank Lage (Paradeplatz!), Tradition (seit 1859!) und dunklem Mobiliar konnte man sich hier zumindest nach dem dritten Cüpli in einem Wiener Kaffeehaus wähnen. Passé. Nach dem grundlegenden Umbau blickt man von der Lederbank nicht mehr in den Raum, sondern auf die nasskalte Bahnhofstrasse vor dem Fenster. Auf dem neuen Eichenparkett stehen seriös-elegante, also austauschbare Sessel. Hinten lockt eine Bar aus «italienischem Palissandro-Marmor», an der die Schönen und Durstigen neu «Smashed Croissant» essen können – ein passendes Bild für das, was man dem ehrwürdigen Café angetan hat. ###Media_2### ###Media_3### Genauer: das Büro Divercity aus London und Athen, mit Hotels in St. Moritz und Luxusresidenzen in Griechenland im Portfolio, das für den Entwurf verantwortlich zeichnet. Die lange Tradition «sowie der immerwährende Innovationsgedanke der Confiserie» seien Inspiration für das neue Designkonzept gewesen, zitiert die Medienmitteilung den Architekten Nikolas Travasaros. Er habe das Sprüngli-Haus als Kulturgut Zürichs verstanden und die Stadt daher in das Design integriert. Was für einen ausländischen Architekten wohl vor allem heisst: handwerklich perfekte Ausführung. ###Media_4### Doch anders als bei den noch immer frisch wirkenden Ladenräumen und der Café-Bar im Erdgeschoss, die Stefan Zwicky 2007 neu gestaltet hat, fehlt hier sowohl die Sensibilität für den Ort, als auch die Zeit überdauernde Klasse. Der Sprüngli-CEO (6. Generation!) teilt der Presse zwar mit: «Wir wollten uns langfristig ausrichten», doch das ist leeres PR-Sprech. Denn jetzt fehlt seinem Café-Raum nicht nur die abgewetzte Nostalgie, sondern auch das Format, um den nächsten Umbau zu überstehen. Wetten, dass der schon in 20 Jahren nötig sein wird? Es bestätigt sich leider wieder einmal: Zürich kann kein ...