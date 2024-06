Die hexagonalen Schulzimmer eröffnen mehr Möglichkeiten als nur Frontalunterricht. Fotos: Dylan Perrenoud

Myriam Perret 08.06.2024 08:00

Sinnliche Sinnhaftigkeit Localarchitecture hat auf dem Campus der Steiner-Schule Lausanne einen Ersatzneubau erstellt. Er reiht sich in die Tradition der organischen Architektur ein und findet zugleich einen zeitgenössischen Ausdruck. 08.06.2024 08:00

In einer idyllischen Waldlichtung bei Crissier liegt die Steiner-Schule Lausanne. Seit 30 Jahren leisten ursprünglich zur temporären Nutzung gedachte Baustellenbaracken und eine wiederverwendete Aula der Schule wertvolle Dienste. Der Campus bildet zusammen mit einem Restaurant, einem biodynamischen Bauernhof und einer Wohngenossenschaft ein Ensemble, das räumlich und zeitlich einer eigenen Dynamik folgt. Bereits vor elf Jahren hat sich die Schule mit einem preisgekrönten ersten Neubau für eine hochwertige Architektur ausgesprochen – trotz limitierter finanzieller Mittel. Seit Anfang 2024 fügt sich nun auch der zweite Ersatzneubau von Localarchitecture in den Gesamtkontext des Campus ein. ###Media_2### ###Media_3### ###Media_4### Subtil orientiert sich das Gebäude durch einen leichten Knick nach Süden, dem Pausenplatz eine sanfte Umarmung bietend. Vorfabrizierte Rahmen aus Schweizer Holz bilden das primäre Entwurfselement, die Tragstruktur. Wie Vogelschwingen öffnet das umgekehrte Satteldach das zweigeschossige Gebäude und setzt das Innere in einen aktiven Austausch mit seinem Umfeld. Die im Innenraum ablesbare Dachkonstruktion mit zentralem Träger und Querbalken erinnert an die Verästelungen der umliegenden Bäume. Das «Blätterdach» dient flächendeckend der Energiegewinnung. So wie sich der Lehrplan an den Jahreszeiten orientiert, neigt sich das Vordach abgestimmt auf den Sonnenverlauf, damit die Fassade zwischen den beiden Sonnenwenden entweder vom Sonnenlicht erhellt und erwärmt oder beschattet wird. Die hexagonale Form der Schulzimmer erlaubt eine flüssige, freie Bewegung für die vielfältige Raumnutzung im Kontext der Waldorfpädagogik. Die Akustikdecke aus Holz und Sand leistet einen ausschlaggebenden Beitrag zum angenehmen Raumklima der Schule, in der Musizieren und Bewegung integrale Elemente der Grundausbildung sind. Zwischen den südlich angeordneten Sc...