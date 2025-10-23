Mit dem Masterpreis Architektur macht der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) auf das vielfältige Schaffen an den Schweizer Hochschulen aufmerksam. In dieser vierten Durchführung des SIA Masterpreises Architektur gingen alle Preise und Anerkennungen zum ersten Mal an die drei Schweizer universitären Hochschulen – die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (EPFL), die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) und die Università della Svizzera italiana (USI).

Einen Preis erhielt Markus Nyfeler mit seinem Projekt ‹Rohstoff-Lager›, das er unter der Betreuung von Roger Boltshauser, BUK (Mettler & Studer) an der ETHZ erarbeitet hatte. Die Arbeit schlägt eine Umnutzung des Hafenquartiers Westquai in Basel vor. Die Jury lobte den Entwurf, der auf allen Ebenen kohärent, ansprechend und eingängig visuell dargestellt sei. Es fänden sich Aussagen zum Umgang mit dem Bestand, zu Konstruktion, Materialität und Statik bis hin zur Freiraumgestaltung.

Ausgezeichnet wurde auch Maria Giulia Folonaris Arbeit ‹Subsoil. The invisible becomes generative›. Die an der USI erarbeitete und von Frédéric Bonnet betreute Arbeit beschäftigt sich mit kontaminierter Erde zwischen zwei portugiesischen Gemeinden. Wo die konventionelle Bodensanierung seit 15 Jahren keine Erfolge erzielt, schlägt Folonari einen Bottom-up-Ansatz vor, der die lokale Bevölkerung involviert. ‹Während der Vorschlag überraschend leise und pragmatisch daherkommt, hat er durchaus eine handfeste politisch Dimension›, hebt die Jury hervor.

Der dritte Preis geht an Samuel Giblin und Paula Kiener für die Arbeit ‹Zum Beispiel Tartar›, betreut von Elli Mosayebi und Tino Schlinzig, an der ETH Zürich. In Tartar, einer Gemeinde im Hinterrheintal, stehen 17 ungenutzte Scheunen. Die Bauten stammen aus einer Zeit, als das Dorf noch als Gemeinschaft verstanden wurde und es entsprechende Orte für den Austausch gab. Doch diese Orte – Wirtshaus, Läden oder Post – sind verschwunden. Giblin und Kiener schlagen die Revitalisierung einer ungenutzten Scheune im Dorfzentrum als Gemeinschaftshaus vor. Neben der Aktualität und Relevanz des Themas beeindruckte die Jury vor allem die fundierte Analyse im Vorfeld des Projekts.

Die fünf Anerkennungen gingen an: Zoe Struzina für die Arbeit ‹Zur Nuss-Oele› (ETHZ), Marie Bourdon und Juliette Lafrasse für ‹De 5 à 6. Transformation de hangars commerciaux en maison collective› (EPFL), Elena Lina-Sabrina Gisela Starke für ‹Linha do Sal. The line of salt culture in the 21st century› (USI), Shriya Chaudhry und Martin Kohlberger für ‹Illegally Unclogging a Pipe› (ETHZ) sowie Léa Guillotin für ‹Re-fabriquer Sévelin : l’image de l’industrie au centre-ville› (EPFL).