Eine der ausgezeichneten Arbeiten: ‹Ode to Joy› der ETH-Absolventen Maximilian Lewark, Josiane Schmidt und Alexander Throm.

SIA Masterpreis Architektur 2024 Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) hat zum dritten Mal den Masterpreis Architektur verliehen. Acht Abschlussarbeiten der ETH Zürich, der EPFL und der HEIA Fribourg wurden ausgezeichnet. 22.10.2024 11:02

Die besten acht Masterarbeiten des Jahres sind letzte Woche an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) ausgezeichnet worden. «Im Fokus der diesjährigen Arbeiten stand, wie Planende ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und welche Veränderungen ihre Rolle mit sich bringt», schreibt der SIA in einer Pressemitteilung. Die acht Preisträger wurden aus 33 nominierten Projekte ausgewählt, drei Auszeichnungen erhalten ein Preisgeld von je 3000 Franken, fünf Anerkennungen je 1000 Franken. Mit dem Gewinn aller drei 33 nominierten Projekte durfte sich die ETH Zürich besonders freuen: Das Trio Maximilian Lewark, Josiane Schmidt und Alexander Throm hat in seinem Projekt ‹Ode to Joy› eine konstruktive Kritik am Umgang der EU mit ihrem Baubestand vor dem Hintergrund des Green New Deals vorgelegt. Im zweiten preisgekrönten Projekt, ‹Re-Arrangements›, ist Pauline Sauter der Frage nachgegangen, wie aus den Bestandteilen eines ausgedienten Parkhauses moderne Wohnungen entstehen. Der dritte Preisträger, Timo Bauer, hat in seiner Arbeit mit dem Titel ‹rbl+1› eine komplexe Mehrzweck-Energieinfrastruktur entwickelt, die den Aktionsradius der Architektur erweitert, um die produktiven Landschaften, die uns versorgen, neu zu überdenken. Eine der fünf Anerkennungen ging ebenfalls an einen Absolventen der ETH Zürich, zwei gingen an die EPFL und zwei weitere an die HEIA Fribourg. Für den SIA Masterpreis Architektur nominieren alle Schweizer Hoch- und Fachhochschulen, die einen Masterabschluss in Architektur anbieten, ihre besten Abschlussarbeiten – «jene Projekte also, die ihre Lehre und Forschung am besten repräsentieren», schreibt der SIA. Unter den eingereichten Arbeiten seien neben typischen architektonischen Projekten auch Infrastrukturbauten und Arbeiten, die sich landschaftsarchitektonischen Fragestellungen widmen. «Häufig beleuchten sie a...