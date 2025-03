Eugen Brühwiler und Hermann Blumer. Fotos: Alain Herzog, Philipp Horak Fotos: zvg

Die SIA-Delegierten verleihen Hermann Blumer und Eugen Brühwiler die Ehrenmitgliedschaft. Damit würdigen sie die Leistungen eines «Pioniers» und eines «Visionärs» für die Ingenieursbaukunst. Zuletzt ehrte der SIA zwei unterschiedliche Biografien, als er 2024 Barbara Buser und Alain Berset die Ehrenmitgliedschaft verlieh. In diesem Jahr ist die Vergabe eine klare Würdigung der Ingenieursbaukunst. Einstimmig einigten sich die Delegierten, Bauingenieur Hermann Blumer und Eugen Brühwiler, emeritierter Professor für Bauwerkserhaltung an der EPFL, als Ehrenmitglieder aufzunehmen. «Hermann Blumer revolutionierte mit seinen Erfindungen den Holzbau und veränderte damit das architektonische Denken», heisst es in der Medienmitteilung. Und weiter: «Der Visionär Eugen Brühwiler setzt sich seit vielen Jahren für den Erhalt des historischen Ingenieurerbes und die Entwicklung neuer Methoden für die Überprüfung und die Ertüchtigung von Tragwerken ein.» «Neue Möglichkeiten für nachhaltigen Ingenieurbau» Blumers Pionierleistung zeigt sich zum Beispiel in Zürich am Tamedia-Neubau oder in Bern am Westside. Er unterstützte Architekten wie Shigeru Ban, Peter Zumthor und Helen & Hard bei der Realisierung von Holzbauten. Nach einer Lehre als Zimmermann studierte der Sohn des Inhabers eines Holzbauunternehmens Bauingenieurwesen an der ETH. 1971 übernahm er den väterlichen Betrieb und gründete später die Ideenschmiede Création Holz AG in Herisau. ###Media_2### Mit Erfindungsreichtum (BSB-Verbindungen, Lignatur-Decken und Lignamatik-Robotik) habe Hermann Blumer den Holzbau revolutioniert, schreibt der SIA in seiner Mitteilung: «Besonders seine CNC-gesteuerten Fertigungsmethoden und seine Expertise in der Holzverbindungstechnik haben neue Möglichkeiten für den nachhaltigen Ingenieurbau geschaffen.» «Er machte die Norm SIA 269 zum Exportartikel» Eugen Brühwilers Fors...