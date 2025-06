Widerstand gegen die Rückindexierung. Fotos: Dall-E / Chat GPT

SIA kritisiert: Das Planungswesen wird geschwächt Die Rückindexierung der aufwandbestimmenden Baukosten durch Stadt und Kanton Zürich gefährdet die Baukultur. Nach dem BSA meldet sich nun auch der SIA mit deutlichen Worten. 30.06.2025 12:09

Das Thema beschäftigt die Szene seit Jahresbeginn: Zum Jahreswechsel haben sowohl das Amt für Hochbauten der Stadt Zürich als auch das Hochbauamt des Kantons Zürich ihre Honorierungsvorgaben für Planerleistungen angepasst. Der Zündstoff steckt in der nüchtern klingenden Klausel «Rückindexierung der aufwandbestimmenden Baukosten auf das Niveau von 2018». Um den steigenden Baukosten entgegenzuwirken, würde man sich am Baukostenindex von 2018 orientieren. Entsprechend werden die aufwandbestimmenden Baukosten als Honorarparameter betont, was in einer Reduktion des Honorars resultiert. Denn zuletzt seien, so die Begründung, die Honorare gestiegen, ohne dass planerischer Mehraufwand entstanden sei. Kritik von BSA und SIA Dagegen formiert sich nun Widerstand. Vergangene Woche veröffentlichte der BSA eine Stellungnahme. Die Modellanpassung sei «willkürlich», der einseitige Entscheid von Stadt und Kanton Zürich sei «stossend», heisst es darin. (Lesen Sie hier mehr dazu.) Auch der SIA verfolgt die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf die Honorierung von Planungsleistungen mit «grossem Interesse und wachsender Sorge», schreibt die Dachorganisation in einer Mitteilung. Die Rückindexierung habe «substanzielle Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Grundlagen von Planungsbüros in der Schweiz, negativen Vorbildcharakter und wird durch den SIA strikt abgelehnt», heisst es darin deutlich. SIA fordert gemeinsame Lösung Zwar erkennt man an, dass Bauherrschaften die Honorierung von Planungsleistungen regelmässig prüfen und gegebenenfalls Verträge anpassen. Die gewählte Praxis greife aber zu kurz und lasse wichtige Faktoren ausser Acht: «Der SIA vertritt die Haltung, dass die Vergütung von Planungsleistungen nicht einseitig an die Baukosten bzw. an die Bauteuerung zu koppeln ist, sondern diese umfassend an Aufwand, Leistungen und realen Teuerungswerten ...