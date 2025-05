Der Aktionsplan wurde in einem partizipativen Prozess erarbeitet unter Einbindung zahlreicher Gremien und Fachpersonen. In acht Handlungsfeldern bündelt er bestehende Instrumente, verstärkt deren Wirkung und sieht die Entwicklung neuer Massnahmen vor. Damit stellt der SIA den Mitgliedern praxisorientierte Werkzeuge und Fachwissen zur Verfügung. «Die Delegierten verabschiedeten den Aktionsplan und bekennen sich damit zu Netto-Null für die Erstellung von Bauten sowie für Bauten im Betrieb bis 2040», schreibt der Verband in einer Medienmitteilung. Der Aktionsplan sei ein klares Bekenntnis zur Vision eines nachhaltig gestalteten Lebensraums – und zu konkretem Handeln, wird Geschäftsführer Christoph Starck zitiert.

Die Bau- und Planungsbranche spiele eine zentrale Rolle bei der Eindämmung des Klimawandels, da sie signifikant zu den globalen CO2-Emissionen betrage. «Der SIA hat den dringenden Handlungsbedarf erkannt und engagiert sich seit Jahren für eine nachhaltige Bauwirtschaft», heisst es weiter. Ziel des Aktionsplan sei es, einen Beitrag zur schnellstmöglichen Eindämmung des Temperaturanstiegs und zur Begrenzung der Gesamtumweltbelastung zu leisten.

Im Rahmen der Delegiertenversammlung am 9. Mai in Chur erteilten die Delegierten ebenfalls die Publikationsfreigabe der beiden revidierten Ordnungen SIA 142 für Wettbewerbe und SIA 143 für Studienaufträge. Sie gelten als massgebende Reglemente zur Durchführung dieser Verfahren und werden vor allem in weiten Kreisen der öffentlichen Bauherrschaften angewendet. Sie sind ab dem 1. August 2025 gültig und ab diesem Zeitpunkt im SIA-Shop erhältlich. Zudem wählten wurden Matthias Gmür, Harry Gugger und Michael Roth neu in den Vorstand des SIA gewählt.