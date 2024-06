Roger Boltshauser, Semperpreisträger 2024

«Nur wenige Architekten besitzen heute genug Widerstandskraft, sich den momentan angesagten Trends und pragmatischen Zwängen zu entziehen», begründet die Sächsischen Akademie der Künste ihren Entscheid. Mit Roger Boltshauser würdige sie einen Architekten, der sich schon seit Ende der 1990er Jahre mit nachhaltigen Baumaterialien und innovativen Energiekonzepten beschäftigt habe. Bekannt sei er unter anderem für die Verwendung des über lange Zeit vergessenen Materials Lehm geworden, das er auch in grösseren und komplexen Bauten auf verschiedene Weise einsetze und mit anderen Materialien kombiniere. «Sein Credo, aus dem Streben für Nachhaltigkeit Architektur zu machen, ist umfassend gedacht und beginnt für ihn mit der Qualität des Entwurfs.» Neben seiner Tätigkeit als Architekt ist der 1964 in Zürich geborene Boltshauser seit über 20 Jahren in der Lehre und Forschung aktiv und bringt seine Themen an seinem Lehrstuhl an der ETH Zürich ein....