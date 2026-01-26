Gold in der Kategorie Fassadengestaltung: Sekundarschule Pestalozzi in Basel von MET Architects.

Der Schweizerische Maler- und Gipserunternehmer-Verband SMGV zeichnet Projekte aus, die zeigen, wie Architektur, Gestaltung und Handwerk gemeinsam zur Baukultur beitragen.

Zum fünften Mal zeichnete der Schweizer Preis für Putz und Farbe 2026 Projekte aus, bei denen Putz und Farbe nicht als dekorative Oberflächen verstanden werden, sondern als wesentliche Elemente des architektonischen Konzepts. Die Preisverleihung fand im Rahmen der Swissbau 2026 statt und bot damit den passenden fachlichen Kontext, um die ausgezeichneten Projekte einem breiten Publikum aus Planung, Ausführung und Bauwirtschaft vorzustellen. «Die prämierten Arbeiten zeigen, dass hohe gestalterische Ambitionen und handwerkliche Präzision untrennbar zusammengehören. Putz und Farbe sind dabei nicht dekorative Ergänzungen, sondern prägende Elemente der Architektur», erklärte Jurypräsidentin Catherine Gay Menzel. Der Jurybericht hebt den konstruktiven Schulterschluss zwischen Planenden und Ausführenden als zentrales Qualitätsmerkmal hervor. Angesichts steigender Anforderungen an Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Bestandserhalt sei die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten entscheidend.



Kategorie Fassadengestaltung

Gold: Sekundarschule Pestalozzi, Basel

Planung | Architektur: MET Architects GmbH

Ausführung | Handwerk: Groupe Egli AG

Unterstützt durch: Fixit AG, Guth Naturstein GmbH

Silber: Zum Gelbhorn – Altstadthaus, Baden

Planung | Architektur: Zweifel Architekt GmbH, wrkstadt David Keist

Ausführung | Handwerk: Gipsergeschäft Kradolfer GmbH, wrkstadt David Keist

Bronze: Pièce Urbaine C, Lausanne

Planung | Architektur: NICOLAS DE COURTEN architectes Sàrl

Ausführung | Handwerk: Bravata SA

Unterstützt durch: Tania Grace Knuckey

Kategorie Innenraumgestaltung

Gold: Casa Jolli Semione, Bleniotal

Planung | Architektur: Camponovo Baumgartner GmbH

Ausführung | Handwerk: paint & clay art GmbH

Silber: SLZL Chasa Suzöl, Lavin

Planung | Architektur: Raumpla.net GmbH

Ausführung | Handwerk: Raumpla.net GmbH, Murturi GmbH

Unterstützt durch: HAGA AG Naturbaustoffe

Bronze: Abdankungshalle, Doppleschwand

Planung | Architektur: studio omni gmbh

Ausführung | Handwerk: Naturfarben Berger

Unterstützt durch: Kalkkunst

Publikumspreis: Apartmenthaus Mona, Andermatt

Planung | Architektur: Baumberger Stegmeier Architektur AG

Ausführung | Handwerk: Halter & Colledani AG