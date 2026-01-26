Abo
Gold in der Kategorie Fassadengestaltung: Sekundarschule Pestalozzi in Basel von MET Architects.

Schweizer Preis für Putz und Farbe 2026

Der Schweizerische Maler- und Gipserunternehmer-Verband SMGV zeichnet Projekte aus, die zeigen, wie Architektur, Gestaltung und Handwerk gemeinsam zur Baukultur beitragen.

Urs Honegger   26.01.2026 14:35

Zum fünften Mal zeichnete der Schweizer Preis für Putz und Farbe 2026 Projekte aus, bei denen Putz und Farbe nicht als dekorative Oberflächen verstanden werden, sondern als wesentliche Elemente des architektonischen Konzepts. Die Preisverleihung fand im Rahmen der Swissbau 2026 statt und bot damit den passenden fachlichen Kontext, um die ausgezeichneten Projekte einem breiten Publikum aus Planung, Ausführung und Bauwirtschaft vorzustellen. «Die prämierten Arbeiten zeigen, dass hohe gestalterische Ambitionen und handwerkliche Präzision untrennbar zusammengehören. Putz und Farbe sind dabei nicht dekorative Ergänzungen, sondern prägende Elemente der Architektur», erklärte Jurypräsidentin Catherine Gay Menzel. Der Jurybericht hebt den konstruktiven Schulterschluss zwischen Planenden und Ausführenden als zentrales Qualitätsmerkmal hervor. Angesichts steigender Anforderungen an Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Bestandserhalt sei die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten entscheidend. 
 

Preisträger 2026

Kategorie Fassadengestaltung

Gold: Sekundarschule Pestalozzi, Basel
Planung | Architektur: MET Architects GmbH
Ausführung | Handwerk: Groupe Egli AG
Unterstützt durch: Fixit AG, Guth Naturstein GmbH

Silber: Zum Gelbhorn – Altstadthaus, Baden
Planung | Architektur: Zweifel Architekt GmbH, wrkstadt David Keist
Ausführung | Handwerk: Gipsergeschäft Kradolfer GmbH, wrkstadt David Keist

Bronze: Pièce Urbaine C, Lausanne
Planung | Architektur: NICOLAS DE COURTEN architectes Sàrl
Ausführung | Handwerk: Bravata SA
Unterstützt durch: Tania Grace Knuckey

Kategorie Innenraumgestaltung

Gold: Casa Jolli Semione, Bleniotal
Planung | Architektur: Camponovo Baumgartner GmbH
Ausführung | Handwerk: paint & clay art GmbH

Silber: SLZL Chasa Suzöl, Lavin
Planung | Architektur: Raumpla.net GmbH
Ausführung | Handwerk: Raumpla.net GmbH, Murturi GmbH
Unterstützt durch: HAGA AG Naturbaustoffe

Bronze: Abdankungshalle, Doppleschwand
Planung | Architektur: studio omni gmbh
Ausführung | Handwerk: Naturfarben Berger
Unterstützt durch: Kalkkunst

Publikumspreis: Apartmenthaus Mona, Andermatt
Planung | Architektur: Baumberger Stegmeier Architektur AG
Ausführung | Handwerk: Halter & Colledani AG

 

Urs Honegger
Urs Honeggerhonegger@hochparterre.ch
