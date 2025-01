Betonfassade der Primarschule Liddes in Sierre: Architekt:in unbekannt, mitrecherchieren erlaubt. Fotos: Lorenz Clormann

Schweizer Brutalismus, ein Publikumsschlager Was in Realität vom Abriss bedroht ist, erfreut sich auf Instagram wachsender Beliebtheit: Auf ‹swiss_brutalism› ist ein faszinierender Bilderreigen der helvetischen Sichtbetonlandschaft versammelt. 06.01.2025 11:50

Meist hat es der Schweizer Brutalismus nicht einfach. Ständig muss er irgendwo gegen einen drohenden Abriss kämpfen, überall schlägt ihm die Missgunst der breiten Bevölkerung entgegen. Brutalismus in der Schweiz, das sind düstere Hallenbäder, Schulhäuser und Kirchgemeindezentren, modrige Betonwände und verwinkelte Raumlabyrinthe. Connaisseure wissen es freilich besser: Bei ihnen lösen die massigen Betonbauten keine Siebziger-Jahre-Depression, sondern ästhetisches Wohlgefühl aus. Mit wachsendem historischen Abstand scheint die Zahl solcher Brutalimsus-Liebhaber zu wachsen. Den besten Beweis liefert der Instagram-Kanal swiss_brutalism mit unterdessen über 35'000 Followern. Auch die Anzahl Beiträge ist beeindruckend: Auf der Seite versammeln sich mehrere hundert Bauwerke aus allen Landesteilen. Zu einer schier endlosen Folge von Kacheln zusammengefügt, ergeben sie ein Bild erstaunlicher ästhetischer Geschlossenheit. Dazu trägt auch die Handschrift des Fotografen bei: Hinter swiss_brutalism steckt der Schweizer Creative Director Lorenz Clormann, der sämtliche Bauten selbst abgelichtet hat. ###Media_2### ###Media_3### Modrig, verwinkelt, deprimierend? Clormanns Aufnahmen erlauben eine gegensätzliche Lesart: Was in den Sechziger und Siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts in Beton gegossen wurde, war manchmal (nicht immer) unheimlich gut. Natürlich entdeckt man in der faszinierenden Kollektion alte Bekannte wie Walter M. Förderer, Hans Demarmels, Otto Glaus oder Atelier 5. Daneben gibt es aber auch gänzlich Unbekanntes zu entdecken. «Found it by chance», heisst es dann, und infolgedessen: «No information about the architect». Mitrecherchieren erlaubt! ###Media_1### ###Media_4### ###Media_5###...