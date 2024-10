Bauteilinventar als Ausgangslage für den Entwurf, Advanced Studio Upcycling, Foto: Mustafa Karaaslan

Baupläne sind schwarz, gelb und rot – so will es die Konvention, um bestehende, abzureissende und neue Bauteile darzustellen. Doch was ist mit Teilen, die repariert werden sollen? Oder wiederverwendete?

Um die Transformation zu einer zukunftsfähigen Bauwirtschaft zu schaffen, müssen wir uns von den Kategorien der Moderne verabschieden: «Neu», «Abbruch» und «Alt». Das findet Daniel Stockhammer. Mit einem neuen Farbcode namens «Bluegreen» möchte er den normativen Farbcode des Bauplans («Yellowred») erweitern. Als universelles Kommunikationsmittel am Bau zeigt die Konvention der Plandarstellung dem kundigen Betrachter welche Bauteile bestehen bleiben (Schwarz), welche abgerissen werden (Gelb) oder neu hinzukommen (Rot). Als neue Farben schlägt der Professor für Bauerbe & Upcycling an der Universität Liechtenstein nun Blau (für reparierte Bauteile) und Grün (für wieder- und weiterverwendete Bauteile) vor. ###Media_2### «Bluegreen» soll sowohl als Werkzeug der Analyse als auch als grafischer Nachweis für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen im Entwurfs- und Planungsprozess dienen, so Stockhammer. In seinem Upcycling Design Studio erprobt er, zusammen mit Csaba Tarsoly und Studierenden seit einigen Semestern die Verwendung des erweiterten Farbcodes. ###Media_3###...