Die Alte Ziegelei in Kriens dient nun neu als Wohnbau. Fotos: Rasmus Norlander

Schützenswertes weitergebaut

Die von Seiler Linhart sanierte Alte Ziegelei in Kriens vereint industrielle Herkunft mit heutiger Wohnqualität.

Michael Meier   13.08.2025 14:00
In der zweiten Reihe zwischen zwei Strassenzügen gelegen, strahlt die Alte Ziegelei in Kriens schon seit mehr als 100 Jahren eine beständige Ruhe aus. Seit Kurzem zeigt sie sich in frischer Farbe, darum herum eine grüne Oase. Was heute wie ein sorgfältig saniertes Wohnhaus wirkt, war einst ein stattlicher Industriebau mit Baujahr 1895. Über die Jahre mehr und mehr zum Wohnhaus transformiert, wurde er seit den 1950er-Jahren nicht mehr nennenswert unterhalten. ###Media_2### Brandschutz und Statik machten Probleme, das schützenswerte Haus mit seiner gemeinschaftlich geprägten Mieterschaft stand vor dem Abbruch. Nach einer Intervention der Denkmalpflege entschied sich die Bauherrschaft für einen Wettbewerb und schliesslich dazu, das noch immer bewohnte Haus erstmals umfassend zu sanieren. Das siegreiche Projekt des Architekturbüros Seiler Linhart sah vor, alle im Lauf der Zeit hinzugekommenen Anbauten zu entfernen und dem Bau seine rechteckige Grundform zurückzugeben. Wo nötig, wurden die Fassaden rekonstruiert, ansonsten entschied man sich für Reparatur: so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Bei genauem Hinsehen erkennt man die Eingriffe an der Fassade. Prägend sind die neuen vorstehenden Balkonschichten auf der West- und Ostseite des Gebäudes. Im Sommer bringen diese Betonstrukturen mit den Stoffmarkisen und dem Leben darunter ein wenig Italianità nach Kriens. ###Media_3### ###Media_1### Im Innenraum sorgt ein zentraler Lichthof für Orientierung. Im Gegensatz zu früher reicht der sakral anmutende Hof nun bis ins Erdgeschoss und ist von allen Seiten zugänglich. Die glasüberdeckte Halle erinnert an historische Wohnformen, etwa an das Familistère. Sämtliche Wohnungen spannen von diesem Erschliessungsraum zur Fassade und wurden neu um das aufwendig ertüchtigte Stützenraster organisiert. Innen wie aussen schafft das Gebäude vielfältige Blickbezüge und eine s...
Hochparterre
Augustausgabe 2025
