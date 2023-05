Die Wandbemalung und die tiefgezogene Decke verleihen dem Poolraum Schwung. Fotos: René Dürr

27.05.2023

Etwas ausserhalb von Walchwil wachsen vier Mehrfamilienhäuser aus einem steilen, zum Zugersee abfallenden Hang heraus. Die Bauten haben im Grundriss die Form eines Schmetterlings: Seinen Kopf haben Marianne Burkhalter und Christian Sumi in Arbeitsgemeinschaft mit Oxid Architektur in Form eines dreieckigen Treppenhauses in den Hang gebaut, seine Flügel öffnen sich als weit auskragende Terrassen und Balkone in Richtung See und Rigi. Die Häuser sind so versetzt, dass auch die unteren der insgesamt 28 Wohnungen Seeblick geniessen. Auf der Rückseite sind dicke Betonwände in den Hang gestemmt, zur Seeseite hin verströmt die Glasfassade viel Leichtigkeit. Ihre mehrfach geknickte Linie lenkt den Blick in verschiedene Richtungen und erinnert die Bewohnerinnen nebenbei auch daran, dass sie noch Nachbarn haben. Ein-, Aussichten und Sonneneinfall lassen sich durch raumhohe Schiebeläden dosieren. ###Media_2### ###Media_3### Anders als bei klassischen Wohnüberbauungen der gehobenen Klasse, wo Nachbarinnen meist nur Lift, Treppenhaus und Garage teilen, gibt es in der Wohnüberbauung Rigiblick zwei gemeinschaftliche Räume. Sie liegen übereinander, und die Architekten haben sie zwischen den Häusern mit scharfen Betonkanten entlang der Hanglinie in den Hang versenkt. Eine Treppe mit theatralisch golden gestrichener Rückwand verbindet diesen unterirdischen gesellschaftlichen Hub mit der Parkhalle. Auf der unteren Ebene öffnet sich eine weite Lounge mit Küche und Weinkeller zu einer Terrasse hin, darüber liegen Sauna, Fitnessraum und ein schmales Schwimmbecken. Da die Schwimmhalle nicht aus dem Boden ragen durfte, hängt ihre Decke nun tief und schräg, das Becken drückt in den Luftraum der darunterliegenden Lounge. Das luxuriöse Angebot wird gerne genutzt: Einige Mieter und Mieterinnen verlegen ihr Homeoffice tagsüber in die Lounge oder empfangen dort abends Gesellschaften. Lange Gäng...