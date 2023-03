Studentisches Wohnen an bevorzugter Lage zwischen Rebstöcken und Zürichsee. Fotos: Jürg Zimmermann

In Wädenswil bezogen 64 Studierende Quartier zwischen Weinbergen und See. Die zwei Wohnhäuser von Hotz Partner Architekten reagieren auf den Mangel an günstigem Wohnraum.

Wädenswil ist ein teures Pflaster, und die Wohnungssuche für Menschen mit kleinem Budget eine Herausforderung – so auch für viele der bald 2000 Studierenden der hiesigen Fachhochschule. Die zwei neuen Wohnhäuser der Stiftung Technische Obstverwertung bieten nun 64 neue Wohnplätze. In den Studios und Wohngemeinschaften lebt es sich preiswert und doch gediegen. Ein Strässchen entlang der Rebstöcke führt zu den Häusern, die sich nahtlos in die landwirtschaftliche Umgebung einfügen. Der Kopfbau ähnelt mit seinem steilen Welleternit-Dach und der naturbelassenen Lärchenschalung der Scheune, die vorher hier stand. Manche Passantinnen halten den Neubau deshalb für einen Umbau. Das zweite Haus, niedriger und lang, besteht aus den gleichen Materialien, doch hier verraten die mit Velos, Wäsche und Surfbrettern dekorierten Laubengänge die junge Bewohnerschaft. ###Media_2### Ein Betonsockel verbindet die beiden Bauten und gleicht das zum See hin abfallende Terrain aus. Aus dem Sockelgeschoss des Laubenganghauses blicken Wohnstudios auf die nahe Bahnlinie, im Sockel des Kopfbaus befindet sich das Lager des Weinbauzentrums Wädenswil. Auch im Erdgeschoss des Kopfbaus dreht sich alles um den Traubensaft: Dort befinden sich die Büroräumlichkeiten vom Branchenverband Deutschschweizer Wein sowie die Redaktion der Schweizer Zeitschrift für Obst- und Weinbau. Darüber erschliesst das zentrale Betontreppenhaus pro Geschoss zwei Wohnungen. ###Media_3### In den Wohnungen verströmen rotbraune Klinkerböden Wärme, die Decken und Einbaumöbel sind aus Fichten- und Tannenholz gezimmert. Vier Studierende teilen sich jeweils zwei Badezimmer und einen Wohn- und Essraum. Die ihm vorgelagerte Loggia blickt entweder Richtung Stadtzentrum von Wädenswil oder zum benachbarten Laubenganghaus. Dort funktionieren die Grundrisse anders: Der schmale gemeinsame Wohnraum reicht vom Laubengang bis ...