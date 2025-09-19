Präsentation des neuen OP-Testraums

SCDH eröffnet OP-Testraum zur realitätsnahen Simulation Das Swiss Center for Design and Health (SCDH) hat im Living Lab in Nidau einen OP-Testraum eingeweiht, in dem sich zukünftige Operationssäle im Massstab 1:1 testen und optimieren lassen. 19.09.2025 17:10

«Mit dem neuen OP-Testraum schaffen wir eine einzigartige Umgebung, in der Spitäler, ambulante Kliniken, Architekt:innen und Fachplaner:innen und Nutzende zukünftige OP-Konzepte und ihre Umgebung realistisch erleben und verbessern können», sagte Stefan Sulzer, Managing Director des SCDH, zum Beginn der Veranstaltung. «Das ist ein wichtiger Schritt, um Planungssicherheit zu erhöhen, Arbeitsbedingungenvon Fachpersonal im OP zu verbessern und langfristig die Qualität der Patient:innenversorgung zusteigern.» Die neue Simulationsplattform ermögliche es, zukünftige Operationssäle im Massstab 1:1 realistisch zu testen und zu optimieren. Damit reagiere das SCDH auf die zentralen Herausforderungen im Gesundheitswesen: Kostendruck, Fachkräftemangel und die rasante Entwicklung neuer Technologien. In einer Podiumsdiskussion erörterten Mathias Scherz von der Insel Gruppe, Fabio Carrillo von der Universitätsklinik Balgrist, Thomas Fritsch von HT Group und Thomas Stegmaier vom Architekturbüro Baufeld AG die Herausforderungen bei der Planung von Operationssälen. «Der OP ist der Raum mit den höchsten Kosten im Unternehmen. Es ist somit zentral, ihn mit möglichst flexiblen Strukturen, disziplinenübergreifend zu planen», so Mathias Scherz. Architekt Thomas Stegmaier wies darauf hin, dass Krankenhausbau nicht studiert werden kann und nur eine modulare Planung die Komplexität eines Spitalbaus auffangen könne. Gerade OPs müssten flexible Räume und somit selbsttragend gebaut werden, damit keine Stütze stört. «Die Simulation am SCDH bietet die Möglichkeit, das Geplante zu überprüfen. Der simulierte Raum ist gegenüber Plänen und dreidimensionalen Darstellungen klar im Vorteil», so Stegmaier. Das Podium diskutierte weiter, ob an einem Ort wie dem SCDH ein Standard-Operationssaal entwickelt werden könne, der die Planung effizienter machen kann. Der OP als Herzstück jeden...