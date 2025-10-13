Der «Bau 52» von Roland Rohn vermittelt im Massstab zwischen der weissen Fabrik im Vordergrund und den Neubauten von Herzog & de Meuron. Laut kantonaler Komission und Petitionären ist er ausserdem ein bedeutender und sanierungsfähiger Zeitzeuge. Fotos: Architektur Basel

Auf dem Roche-Südareal soll der Bau 52 von Roland Rohn einer asphaltierten Vorfahrt weichen. Die kantonale Bau- und Raumplanungskommission fordert den Erhalt. Dazu macht eine Petition Druck: Time to sign now!

«Innovation ist Renovation, nicht Abbruch!» – Unter diesem Motto fordert eine Petition an die Pharmaherstellerin Roche den Erhalt des «Bau 52», der 1960 von Roland Rohn erbaut wurde und mit der wohl ersten Curtain-Wall-Fassade der Schweiz – inspiriert vom New Yorker UNO-Hauptsitz – als bedeutender Zeuge der Basler Nachkriegsmoderne zählt.

Zur Erinnerung: Der Bebauungsplan, der 2010 die Realisierung des Bau 1 ermöglichte – des ersten der neuen Türme auf dem Areal am Rhein –, sicherte gleichzeitig auch den Erhalt des «Bau 52». Doch mit dem neuen Bebauungsplan für das Südareal möchte Roche den Bau 52 nun doch abreissen – zugunsten einer asphaltierten Vorfahrt für eben jenen Bau 1. «Wir werden unsere Klimaziele nicht erreichen können, wenn wir diesen Bau nicht abbrechen können», begründet dies der operative Standortleiter auf SRF.

Die Initianten widersprechen dieser Aussage und fordern einen Erhalt just aus ökologischen Gründen. Ein baukulturell wertvolles Gebäude mit guter und flexibler Struktur für eine asphaltierte Vorfahrt abzubrechen, das sei das Gegenteil von dem, was Roche in seinen Nachhaltigkeitsstrategien proklamiere: CO2-Reduktion und Kreislaufwirtschaft. Zu den Erstunterzeichnenden zählen viel Bekannte aus Basler Architekturkreisen – Andreas Ruby, Barbara Buser, Eric Honegger, Dorothée Huber, die Professoren Axel Schubert und Tim Seidel sowie viele Mitglieder von Countdown 2030 –, aber auch international klingende Namen wie Nanni Grau, Gabu Heindl, Freek Persyn, Eike Roswag-Klinge oder Lacaton & Vassal.

Mit ihrer Forderung stützt sich die Petition auf einen 63-seitigen Bericht der Basler Bau- und Raumplanungskommission (BRK). Diese fordert mehrere Anpassungen am Bebauungsplan für das Roche-Südareal, darunter eine «öffentliche Durchwegung des neuen Parks», eine «Verbreiterung der Solitude Promenade» – und legt nahe, dass der Bau 52 durchaus zu erhalten wäre: Laut Bericht ist «der Bestand in gutem Allgemeinzustand» und «sowohl eine hundertprozentige Erdbebenertüchtigung nach SIA 261 wie auch eine energetische Sanierung der Fassaden sei möglich». Ausserdem sei die Flächenbilanz besser als von Roche behauptet und die Investitionskosten pro Quadratmeter seien «deutlich geringer» als bei einem Neubau. Lukas Gruntz, Mitinitiant und Mitglied von Architektur Basel bezeichnet die Forderungen darum als «guter Kompromiss» – denn weder der Bau des dritten Turms noch der grossflächige Abbruch der «weissen Fabrik von Rohn am Rhein, die nota bene den höchsten Schutzstatus im ISOS geniesst», seien bestritten. In dieser Gesamtabwägung sei der Erhalt nicht nur zumutbar, sondern richtig.

Am 15. Oktober diskutiert das Basler Parlament die von der BRK geforderten Anpassungen. Noch fehlen der Petition knapp 900 Unterschriften: Time to sign now!