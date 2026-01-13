Abo
Sandow Companies übernimmt Architonic

Die NZZ hat die Design-Plattform Architonic an die amerikanische Holdinggesellschaft Sandow verkauft.

Urs Honegger   13.01.2026 16:03

DAAily Platforms, der Zusammenschluss der Plattformen Architonic, ArchDaily und Designboom – an der die NZZ Gruppe mehrheitsbeteiligt ist –, und Sandow Companies, eine designorientierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Florida, gaben letzte Woche bekannt, dass Architonic zu Sandow Companies stossen wird. «Die Transaktion spiegelt die strategische Entscheidung von DAAily Platforms wider, sich stärker auf seine redaktionelle Kernaufgabe zu konzentrieren», heisst es in der Medienmitteilung. Die neue Eigentümerschaft werde Architonic in die Lage versetzen, sein Angebot weiterzuentwickeln und für «Nutzer und Markenpartner einen noch größeren Mehrwert zu bieten».

Sandow Companies wurde 2003 vom amerikanischen Unternehmer Adam I. Sandow gegründet. Heute ist das Unternehmen an der Schnittstelle von Design, Materialien und Luxus tätig und liefert Inhalte, Plattformen und integrierte Lösungen. Sein Portfolio umfasst Designmedien wie Interior Design, Luxe Interiors + Design, Metropolis, Azure, Design Milk und Architizer. 

