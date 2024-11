In der neuen Episode von Sach & Krach spricht Werner Huber mit uns über den Architekturführer Winterthur. Er erzählt von der Arbeit am Buch und der Entwicklung der Industrie- in eine Wissensstadt.

In der neuen Episode von Sach & Krach spricht Werner Huber mit uns über den neuen Architekturführer Winterthur. Der ehemalige Hochparterre-Redaktor erzählt von der Arbeit am Buch und der Entwicklung der Industrie- in eine Wissensstadt.

Winterthurs Transformation ist aber noch längst nicht abgeschlossen: Die Eulachstadt soll bis ins Jahr 2040 – so die Prognosen – von heute 122000 auf 135 000 Einwohnerinnen und Einwohner anwachsen. Die räumliche Entwicklungsperspektive skizziert, wie das Wachstum aufgefangen werden soll und definiert urbane Schwerpunkte. Einer liegt am südlichen Stadteingang, wo Winterthur den Bau des Brüttenertunnels und den Ausbau der Autobahn zugunsten der Stadtentwicklung nutzen will. Grössenwahn oder Weitsicht? Werner Huber kommentiert die Vision eines komplett neuen Stadtquartiers über einer Einhausung.

