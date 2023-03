Sabine Gisigers Film ‹The Mies van der Rohes› feiert seine Premiere. In der siebten Ausgabe von Sach & Krach spricht die Regisseurin mit uns über die Frauen um den Architekten.

In der siebten Folge besucht uns die Filmemacherin Sabine Gisiger. Ihr Film «The Mies van der Rohes», der ab dem 2. März in den Deutschschweizer Kinos zu sehen ist, erzählt eine Geschichte der Moderne aus weiblicher Sicht. Im Zentrum stehen die Schicksale von Mies' Töchtern und seiner Ehefrau, von der Designerin Lilly Reich und von der Tanzpionierin Mary Wigwam. Im Podcast gibt Sabine Gisiger Einblick in die Entstehungsgeschichte des Films, ihre umfangreichen Recherchen und ihre veränderten Blick auf den berühmten Architekten.